重温稿-《路透简报》--中国重要财经新闻一周回顾

以下为路透中文新闻为您整理的一周(5月31日-6月2日)中国重要财经新闻：

【政经】

--《焦点》中国5月官方制造业PMI超预期走平，经济增速下行步伐趋缓

中国5月官方制造业和非制造业PMI一平一升，略超市场预期；细项显示供需面基本持稳，库存形势有所改善。尤为亮眼的是，在相关利好政策支持下，小企业PMI年内首次回到扩张区间并创下最近五年的最高值，中国经济增长在经历4月的冲高回落后，或短暂企稳。不过，价格指数持续下行，预示供需两端未来可能面临压力。分析人士指出，需警惕价格回落过快，抑制企业经营积极性。

--中国数据：5月财新制造业PMI近一年首度收缩至49.6，与官方指数走势背离

中国两大PMI先行指标5月走势明显背离。官方制造业PMI超预期持平于前月的51.2，而财新制造业则出现近一年来的首次收缩，产出、新订单、价格等主要分项指数环比均下滑；与官方指标显示的库存改善不同，财新的采购和产成品库存一减一增，反映出制造企业已不再积极补库存。

--中德关系：愿将中国制造2025与德国工业4.0等发展战略更好对接--李克强

中国国务院总理李克强表示，中国和德国经济互补性强，利益契合点多，合作潜力巨大。中方愿将“中国制造2025”与德国“工业4.0”等发展战略更好对接，相互平等开放，把合作蛋糕做大，深化制造业、能源、航空、创新、中小企业等合作。

--中国数据：4月规模以上工业企业利润同比增速续放缓至14%--国家统计局

中国国家统计局公布，4月全国规模以上工业企业实现利润总额5,727.8亿元人民币，同比增长14%，增速比3月继续放缓9.8个百分点。

--中国经济：市场机制调节作用没充分发挥，须推进基础性改革--中财办官员

中央财经领导小组办公室经济二局副局长祝丹涛表示，当前中国经济运行中存在的供给结构跟不上需求变化、产能过剩和不足并存状况是表征，深层次原因是市场机制的调节作用没有充分发挥出来，存在各种扭曲的政策和制度安排，价格信号失灵，要素流动受阻，造成资源配置扭曲。

--中国人事：王蒙徽升任住建部党组书记，孙绍骋任国土部党组书记

中国住房和城乡建设部和国土资源部均于近日更换最高领导，王蒙徽接替陈政高任住建部党组书记，孙绍骋接替姜大明任国土部党组书记。

【金融】

--中国金融：央行拟6月上旬开展MLF操作并择机启动28天逆回购--金融时报

中国央行旗下媒体金融时报援引央行表示，考虑到6月影响流动性的因素较多，拟在6月上旬开展MLF(中期借贷便利)操作，并择机启动28天逆回购操作。

--中国央行：MPA非简单信贷规模管控，条件成熟时纳入更多金融活动--行长助理

中国央行行长助理张晓慧表示，宏观审慎评估体系（MPA），绝非简单的信贷规模管控或者限制，在稳健经营的前提下，中小金融机构并不会比大银行受到更多约束；且MPA是防范系统性金融风险的有力工具，条件成熟时把更多金融活动纳入。

--中国金融：央行当前无缩表压力，货币政策将保持中性防资金空转--专家

中国央行参事、央行调查统计司原司长盛松成近日表示，三大货币政策对中国央行资产负债表的影响有所不同，所以不能就单一资产负债表数据变化来简单判断货币政策，目前中国央行资产负债表并没有缩表压力。

--中国财政：开展土地储备专项债券试点，新增提前偿还条款可续发周转偿还

在地方政府债已被划分为一般债和专项债的基础上，中国财政部最新通知明确，试点发行土地储备专项债券，纳入专项债额度管理。业内人士称，该类债券新增了提前还款条款，在资金使用上更具灵活性；同时未来类似债券有望陆续推出，地方政府专项债将进一步细分。

--中国央行：5月开展MLF操作共4,590亿元人民币,SLF操作共192.19亿元

中国央行公布，5月开展MLF操作共4,590亿元人民币,SLF操作共192.19亿元。5月末中期借贷便利（MLF）余额为41,578亿元,常备借贷便利（SLF）余额为118.22亿元,抵押补充贷款余额为23,473亿元。

--中国金融：国开行拟用三年时间落实2,500亿元一带一路专项贷款--新华

中国国家开发银行国际金融局局长梁惠江称，将坚持项目的自偿性和可持续发展原则，成熟一个运作一个，拟通过三年左右时间落实2,500亿元人民币一带一路专项贷款。

【固定收益】

--《分析》中国央行本周小幅净投放重在维稳，6月大考将至但料有惊无险

端午假期后首周三个交易日，中国银行间流动性整体平稳，央行公开市场操作以对冲到期为主，惟受缴税清缴扰动，全周逆回购仍实现小幅净投放，彰显央行维稳资金面姿态。随着进入6月，面对跨季资金价格居高不下、MPA（宏观审慎评估）考核临近、去杠杆及监管趋严等多种因素，市场对流动性趋紧的担忧再现。

业内人士认为，月初影响因素有限，公开市场仍维持平滑操作，不过随着半年末时点临近，预计央行届时会加大投放力度并增加跨季资金品种操作，其中包括MLF续做和重启28天期逆回购操作等，故预计6月资金面将有惊无险。

--中国信用债：5月信用债取消发行规模降至662亿元，前五月累计3,203亿

据路透不完全统计，5月中国债市共有66只短融、超短融、中期票据及企业债等取消或推迟发行，总金额661.83亿元人民币，不论是期数还是规模均较4月明显下降。至此，今年前五个月信用债累计取消金额已达到3,203亿元。

--中国信用债：珠海中富已兑付此前违约中票“12珠中富MTN1”剩余2.1亿元本金

珠海中富实业股份有限公司公告称，此前违约的中票“12珠中富MTN1”于公告日兑付剩余本金2.1亿元。至此，该期违约中票本息已经完成兑付。

【外汇】

--《综述》人民币中间价模型将引入逆周期因子，料助汇率走势更加稳定

人民币兑美元中间价模型年内第二次调整，将引入逆周期因子，模型参数由各报价行根据对宏观经济和外汇市场形势的判断自行设定。分析人士认为，此举会让人民币兑美元中间价失去部分可预测性，也会降低人民币汇率弹性，预计未来人民币走势将更加稳定。

--《市场洞察》加入逆周期因子将降低人民币中间价可预测性

盛传数日的人民币兑美元中间价定价模型再次微调的传闻终于坐实，中国外汇交易中心在原有模型基础上加入逆周期因子。此举将减弱中间价波动率，稳定市场预期，但也意味着中间价可预测性明显降低；而要化解汇率风险不能仅指望中间价，提高弹性才是正道。

--《综述》人民币强势补涨有意打破“非对称贬值”，市场保持谨慎观望

人民币兑美元已连续三个交易日强势拉升，累积升幅近700点，打破了连续四个多月来的横盘走势，周三收创至逾六个半月高点。分析人士指出，人民币此番强势拉升，一来是对美元下跌部分的补涨，打破“非对称贬值”；二来引导汇率靠近中间价，增强中间价的指导意义。然而市场对人民币后市方向仍保持谨慎态度，不敢跟风。

--《人民币综述》汇率终破僵局搭配利差收敛，下半年点心债或见曙光

过去数日人民币兑美元强劲反弹、离岸与在岸利差逐渐收敛，此前令离岸人民币债券市场大幅萎缩的负面效应正逐步缓解，若趋势持续，下半年或有见到冰消雪融的机会。市场人士认为，4月底香港人民币存款为去年9月以来首度回升，显示今年以来汇率保持稳定的现象，增加了人民币资产吸引力。近日人民币强势升值，有望令资金池进一步改善，在配置需求带动下，料有利于点心债表现。

--路透调查：亚币看涨押注上升，人民币多仓创两年来最高

路透调查显示，投资人在人民币的多头部位较两周前增加，升至近两年来最高。此前在中国央行抑制人民币贬值预期的努力下，人民币走升。

--路透调查：人民币与印度卢比预计在未来一年小幅走软

路透调查结果显示，如果美国联邦储备理事会(美联储/FED)如预期那样进一步升息，则中国人民币与印度卢比兑美元将会缩减年内涨幅，在未来12个月内小幅走软。人民币年内迄今累计上涨了近2%，其中半数涨幅都是过去一个月创下的。

【证券/行业】

--中国证券：证监会发布上市公司股东减持规定，完善“过桥减持”等监管规则

中国证监会发布《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，完善大宗交易“过桥减持”监管安排，规定大宗交易减持出让方与受让方均需遵守交易所关于减持数量、持有时间等规定。

--《焦点》中国证监会减持新规给中小投资者吃下定心丸，但料伤及投融资

中国证监会在端午小长假前夕终于推出酝酿已久的上市公司大股东减持新规，从多方面遏制各种减持套路，扩大了减持限制范围和对象，令大股东和特定股东的股份流动性大幅降低，从强化减持约束和填补规则漏洞两方面延续了监管收紧的绳索。

--路透调查：中国基金经理未来三个月股票持仓建议配比持平上月低点

路透最新月度调查显示，中国基金经理对未来三个月股票的持仓建议配比为76.3%，持平于上月创下的半年低点。国内监管趋严及流动性偏紧，令基金经理的投资风格偏谨慎。

--《焦点》中国证监会优化可转债发行机制便利融资，未来规模有望明显增长

中国证监会近日宣布完善可转债等发行方式，将现行的资金申购改为信用申购，加上此前在对上市公司再融资做出限制的同时，间接表示了对可转债、优先股发展的鼓励；一系列发行机制的调整，在缓解其对市场资金面冲击的同时，也利于其未来发行。

--香港个股：恒大集团公布恒大地产第二轮策略融资，规模395亿元人民币

内地大型房地产商--中国恒大集团公布恒大地产第二轮策略融资，规模395亿元人民币。

--香港个股：山水投资向山水水泥三大股东抛出约值47亿港元股份求售方案

停牌超过两年的中国山水水泥集团有限公司其中一名主要股东山水投资（CSI）已邀请另外三大股东收购其25.09%的持股，开价约47亿港元，惟其中一大股东中国建材回应指对此做法“很不理解”。

--中国个股：顺丰控股称与菜鸟争端预计不会影响今及明年的业绩承诺