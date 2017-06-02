更新版 1-台湾货币市场：短率回归区间整理，关注明日一年期定存单标售结果

* 短率回归区间整理 * 关注一年期存单标售结果 * 短票/RP利率仍表现平稳 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 詹静宜 路透台北6月2日 - 台湾银行间短率周五回归区间内整理。资金调度人员表示，尽管银 行间受到客户端缴税因素干扰而出现多缺不一的情况，但月初整体资金情势较显偏松，短率 仍维持在既有区间，并关注明日一年期定存单标售结果。 他们指出，周六因应端午节连续假期将补行上班，且明日也为提存期底最后交易日，银 行间倾向微调积数不希望增添变数，明日市场交投料转趋淡静，利率也不致出现太大变化。 〞明天应该会很轻松才对。〞一大型银行资调人员说。 至于税款缴库时程，包括下周五(9日)信用卡缴税银行须将税款清算缴库，而下周四(8 日)则为第一批税款委托取款日、隔日缴付国库。根据财政部统计资料显示，5月1日至6月1 日止，民众综合所得税信用卡缴税累计逾95万件，合计金额高达772.35亿台币。 此外，市场关注周六(3日)将标售1,700亿台币一年期定存单。路透调查结果显示，本次 一年期定存单加权平均得标利率中值料落在0.49-0.505%。 本地时间17:53 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.117 30.117 台湾加权股价指数<.TWII 10,152.53 10,087.42 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.181% 0.181% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.179-0.280% 0.180-0.250% --一周拆款利率区间 0.179-0.350% 0.180-0.350% --两周拆款利率区间 0.190-0.340% 0.200-0.350% **短票利率持稳** 短票方面，大型票券商交易员表示，周五发票量例行性偏多些，但增幅相当有限，而银 行买气仍强，带动短票交投持稳区间未再趋升，明日补上班料交投零星、利率变化不大。 他们并称，目前银行间月内资金供给无虞，跨月资金调度则较趋谨慎，后续观察税款缴 库后的资金动态，现在短票利率暂在原有区间整理。 〞补上班日都没什么交易，就像死鱼一样。〞一位大型票券商交易员说。 今日大型票券商与银行间承作跨月/季自保短票利率主要成交在0.33-0.35%；月内短票 则落在0.30-0.33%，大致持平上日。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.339%，区间在0.33-0.35%， 成交量为32.07亿台币；前日加权平均利率在0.352%，区间在0.35-0.38%，成交量为54亿台 币。 在60天期方面，上日自保60天短票成交加权平均利率在0.349%，区间在0.32-0.38%，成 交量为65.38亿台币；前日加权平均利率在0.362%，区间在0.35-0.38%，成交量为19.41亿台 币。 台湾央行周五发行2,940.5亿台币定存单，发行余额减137亿台币。 拆款中心资料显示，周五银行超额准备为负266亿台币，累计超额准备1兆2,158 亿台币、加计前期1%的超额准备1兆3,074亿台币。 **RP利率持平不变** 债券附买回(RP)市场方面，证券交易员指出，由于券商间资金缺口不大，而今日整体资 金情势平稳，RP交投以到期续作为主，利率也大致持平不变。 他们指出，时序将迈入下个提存期，预期银行间资金会较宽松，短线RP利率料续处现有 区间不变，后续留意税款缴库及国际板债券交割等变数。 〞银行钱多，可能是税款缴库的钱暂时停泊在这里等着缴库。〞另一大型票券商交易员 说。 近期主要交割因素包括6月2日有高盛集团发行30年期零息美元债1.8亿美元；6月6日则 有德意志银行新加坡分行发行30年期零息美元债3.5亿美元。 今日证券商与金融机构月内公债RP利率主要成交在0.30-0.32%；月内公司债RP利率主要 在0.40-0.42%；以上报价皆持平上日。 大型票券商方面，今天极短天期利率与上日相同，主要在0.22-0.23%；与金融机构承作 公债RP利率主要成交在0.27-0.29%，上日亦同；公司债RP成交也以月内为主，主要落在0.29 -0.30%。(完) (审校 杨淑祯)