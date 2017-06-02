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亚洲 | 2017年 6月 2日 星期五 20:11 BJT

重发-国际油市：亚洲汽油裂解价差上涨，印尼寻购现货船货

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    路透新加坡6月2日 - 亚洲汽油裂解价差周五触及五周新高每桶10.78
美元，因亚洲两个最大进口国--印尼和越南--的炼厂本月有维护，预计会
提振需求。
    
   “以裂解价差和跨月价差来说，汽油是目前亚洲最强劲的油品。第二
季印尼买需低迷之后，他们在寻求6月船货”  Energy Aspects分析师Nev
yn Nah表示。
    
    印尼国家石油公司(Pertamina)通过三项独立招标，求购总计53万桶6
月船期的88号、92号和98号汽油，从新加坡或马来西亚装运。
    
    荷兰咨询机构PJK International的数据显示，截至周四的一周阿姆
斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区(ARA)的汽油库存增长逾7%至两周高位97万
吨。
    
    这与美国和新加坡的库存趋势形成鲜明的对比。
    
    能源资料协会(EIA)的数据显示，美国汽油库存下降290万桶。降幅高
于分析师预期的下降110万桶。
    
    亚洲石脑油裂解价差降至四日低点每吨57.35美元，因多数买家似乎
完成7月上半月船货的购买之后，需求不旺。
    
    新加坡现货市场上有三笔汽油交易和一笔石脑油交易达成。(完) (编译 王洋; 审校 李春喜)
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