重发-国际油市：亚洲汽油裂解价差上涨，印尼寻购现货船货

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
(补齐直接提取码) 路透新加坡6月2日 - 亚洲汽油裂解价差周五触及五周新高每桶10.78 美元，因亚洲两个最大进口国--印尼和越南--的炼厂本月有维护，预计会 提振需求。 “以裂解价差和跨月价差来说，汽油是目前亚洲最强劲的油品。第二 季印尼买需低迷之后，他们在寻求6月船货” Energy Aspects分析师Nev yn Nah表示。 印尼国家石油公司(Pertamina)通过三项独立招标，求购总计53万桶6 月船期的88号、92号和98号汽油，从新加坡或马来西亚装运。 荷兰咨询机构PJK International的数据显示，截至周四的一周阿姆 斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区(ARA)的汽油库存增长逾7%至两周高位97万 吨。 这与美国和新加坡的库存趋势形成鲜明的对比。 能源资料协会(EIA)的数据显示，美国汽油库存下降290万桶。降幅高 于分析师预期的下降110万桶。 亚洲石脑油裂解价差降至四日低点每吨57.35美元，因多数买家似乎 完成7月上半月船货的购买之后，需求不旺。 新加坡现货市场上有三笔汽油交易和一笔石脑油交易达成。(完) (编译 王洋; 审校 李春喜)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为