更新版 1-台湾货币市场：补班日交投冷清短率持平，一年期定存单结果低于预期

* 周六补上班日交投冷清，短率持平 * 一年期定存单结果略低于预期 * 短票/RP利率仍旧持平区间整理 * 大型银行预告下周调高短票利率 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 詹静宜 路透台北6月3日 - 台湾银行间短率周六持平整理。资金调度人员表示，今日因应补上 班一日，也是提存期底最后交易日，交投较显清淡，短率大致持稳既有区间不变；一年期定 存单得标利率则连续第六度走跌并低于预期。 他们指出，受到营利事业所得税款缴库的影响，令周五银行间超额准备转为负277亿台 币，但整体市场资金仍显偏松。下周迈入新提存期料短率维持原区间整理，并观望综合所得 税款缴库后续资金变化。 台湾央行午间表示，今日标售的1,700亿台币364天期定存单加权平均得标利率为0.485% ，低于市场预估，较前次标售均标0.494%低0.9个基点，高标则为0.497%。 〞今天连高标都跌破0.50%，可见市场钱真的很多。〞一大型官股银行资调人员说。 至于税款缴库时程，包括下周五(9日)信用卡缴税银行须将税款清算缴库，而下周四(8 日)则为第一批税款委托取款日、隔日缴付国库。根据财政部统计资料显示，5月1日至6月2 日止，民众综合所得税信用卡缴税累计逾96万件，合计金额高达约773.45亿台币。 本地时间17:31 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.127 30.117 台湾加权股价指数<.TWII 10,158.15 10,152.53 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.180% 0.181% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.174-0.280% 0.179-0.280% --一周拆款利率区间 0.180-0.330% 0.179-0.350% --两周拆款利率区间 0.230-0.335% 0.190-0.340% **短票利率持平** 短票方面，大型票券商交易员表示，今天交易意愿低，短票利率续盘旋原区间不变，展 望下周，有大型银行预告下周将调高30天期自保短票利率2个基点至0.36%，将观察此举对市 场利率的影响。 他们并称，因6月有季底紧缩因子，市场对跨季资金调度较为谨慎，带动短票利率可能 易涨难跌，不过下周步入旬初资金较显宽松，短票利率料暂撑在现有区间，顶多区间高位稍 往上移。 〞有大行开了第一枪，免不了，大家会想要跟进。〞一位票券商交易员说。 今日大型票券商与银行间承作跨月/季自保短票利率主要成交在0.34-0.35%；月内短票 则落在0.30-0.33%，大致持平上日。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.332%，区间在0.28-0.35%， 成交量为91.15亿台币；前日加权平均利率在0.339%，区间在0.33-0.35%，成交量为32.07亿 台币。 在60天期方面，上日自保60天短票成交加权平均利率在0.351%，区间在0.28-0.38%，成 交量为100.27亿台币；前日加权平均利率在0.349%，区间在0.32-0.38%，成交量为65.38亿 台币。 台湾央行周六发行50亿台币定存单，发行余额增50亿台币。 拆款中心资料显示，周六银行超额准备为275亿台币，累计至周六超额准备1兆2, 412亿台币、加计前期1%的超额准备1兆3,329亿台币。 **RP利率持稳** 债券附买回(RP)市场方面，一位证券商交易员指出，今日场上仅见零星小额交易，下周 跨入旬初料RP利率仍在现有区间内游走。 他们指出，尽管下周有税款缴库及国际板债券交割变数，但下周债券还有156亿台币到 期还本，且银行间旬初常负数操作，短线料资金调度仍旧顺畅、RP利率有望持平盘整。 〞今天补上班都尽量避开落点，很安静。〞一大型证券商交易员说。 另位证券交易员也称，下周主要债券交割因素包括6月6日有德意志银行新加坡分行发行 30年期零息美元债3.5亿美元，以及6月9日有韩国国民银行发行4亿美元国际板债券。 今日证券商与金融机构月内公债RP利率主要成交在0.30-0.32%；月内公司债RP利率主要 在0.40-0.42%；以上报价皆持平上日。 大型票券商方面，今天极短天期利率与上日相同，主要在0.22-0.23%；与金融机构承作 公债RP利率主要成交在0.27-0.29%，上日亦同；公司债RP成交也以月内为主，主要落在0.29 -0.30%。(完) (审校 高洁如)