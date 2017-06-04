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亚洲 | 2017年 6月 5日 星期一 06:53 BJT

修正-****日韩经济指标预测--6月5日-6月12日****

 (删除已发布的韩国5月外汇储备数据)
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

    GMT时间     经济指标/活动                   公布时段     预估值        前值    
   
    6月5日当周
    
    6月4日(日)
    2300 韩国经常帐收支(亿美元)                      4月        --      盈余50.7
    
    6月6日(二)
    0000 日本加班工资                                4月        --         -1.7%
    2350 日本外汇储备(亿美元)                        5月        --        12,423
    
    6月7日(三)    
    2350 日本银行贷款(较上年同期)                    5月        --         +3.0%    
    2350 日本未经季节调整经常帐收支(亿日圆)          4月  盈余16,988  盈余29,077   
    2350 日本国内生产总值(GDP)环比年率      第一季修正值       +2.4%       +2.2%
             GDP(较前季)                                       +0.6%       +0.5%  
    2350 日本投资外国债券(亿日圆)                   上周        --     买超7,321
         外资投资日股(亿日圆)                                   --     买超1,296      
    
    6月8日(四)        
    0500 日本服务业景气判断指数                      5月        --          48.1 

    6月9日(五)   
    暂无重要经济数据发布 
    
    6月12日当周 
    
    6月11日(日)
    2350 日本企业物价指数(较前月)                    5月        --         +0.2%
                         (较上年同期)                           --         +2.1%
    2350 日本机械订单(较前月)                        4月        --         +1.4%
                     (较上年同期)                               --         -0.7%
    
    6月12日(一)   
    2350 日本大型制造业景气判断指数                第二季       --         正1.1
     (完) (整理 张荻；审校 龚芳)
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