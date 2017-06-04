修正-****日韩经济指标预测--6月5日-6月12日****

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
(删除已发布的韩国5月外汇储备数据) 以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 6月5日当周 6月4日(日) 2300 韩国经常帐收支(亿美元) 4月 -- 盈余50.7 6月6日(二) 0000 日本加班工资 4月 -- -1.7% 2350 日本外汇储备(亿美元) 5月 -- 12,423 6月7日(三) 2350 日本银行贷款(较上年同期) 5月 -- +3.0% 2350 日本未经季节调整经常帐收支(亿日圆) 4月 盈余16,988 盈余29,077 2350 日本国内生产总值(GDP)环比年率 第一季修正值 +2.4% +2.2% GDP(较前季) +0.6% +0.5% 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 买超7,321 外资投资日股(亿日圆) -- 买超1,296 6月8日(四) 0500 日本服务业景气判断指数 5月 -- 48.1 6月9日(五) 暂无重要经济数据发布 6月12日当周 6月11日(日) 2350 日本企业物价指数(较前月) 5月 -- +0.2% (较上年同期) -- +2.1% 2350 日本机械订单(较前月) 4月 -- +1.4% (较上年同期) -- -0.7% 6月12日(一) 2350 日本大型制造业景气判断指数 第二季 -- 正1.1 (完) (整理 张荻；审校 龚芳)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为