修正-国际油市：油价上涨逾1%，受中东紧张局势且供应收紧影响

国际油市：亚洲汽油裂解价差跳升，因库存下滑及现货需求强劲
路透新加坡6月23日 - 亚洲汽油裂解价差跳升至九日高位每銿9.91美元，为6月12日以来最高，受现货需求强劲、库存下滑、及美国夏季驾车旺季需求坚稳的预期等因素支撑。
(修改第四段布兰特原油期货的代码)
路透新加坡6月5日 - 油价周一上涨逾1%，受中东地区紧张局势推动，全球原油出口大国沙特及其他阿拉伯国家宣布与卡塔尔断交，此外有迹象显示石油输出国组织(OPEC)石油供应下降令市场收紧。
沙特、阿联酋、埃及和巴林周一与卡塔尔断交，指责该国支持极端主义，并破坏地区稳定。 卡塔尔是全球最大的液化天然气(LNG)和凝析油出口国。
“目前油价尚未反映出太大地缘政治风险溢价，(但)如果沙特、伊朗和伊拉克等重要OPEC产油国之间的紧张局势升级，那么市场将开始关注此事，”咨询公司Energy Aspects油市分析师Virendra Chauhan说道。
0647GMT，布兰特原油期货涨0.55美元或1.1%，报每桶50.50美元。
美国原油期货报每桶48.19，涨0.53美元或1.11%。
沙特阿美周日调高对亚洲、西北欧和美国所有主要地区供应的7月阿拉伯轻质原油价格。
这一价格信号与其他迹象显示，石油输出国组织(OPEC)牵头的减产努力正开始影响实际供应。
汤森路透Eikon数据显示，OPEC在5月对全球各地客户的供应量为2,430万桶/日，低于4月的2,480万桶/日，也低于今年前五个月的均值2,510万桶/日。
OPEC在2016年最后三个月的出货量平均为2,640万桶/日。
尽管如此，与5月25日OPEC宣布将延长减产时价位相比，布兰特原油期货仍下跌逾8%。
“投资者仍然怀疑OPEC让油市恢复平衡的能力，有更多迹象表明美国石油产量增加，原油价格继续承压，”澳新银行周一表示。
截至6月2日当周，美国活跃钻机数增加11座至733座，为2015年4月以来最高。(完)
路透新加坡6月23日 - 亚洲汽油裂解价差跳升至九日高位每銿9.91美元，为6月12日以来最高，受现货需求强劲、库存下滑、及美国夏季驾车旺季需求坚稳的预期等因素支撑。
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路透吉隆坡6月23日 - 马来西亚棕榈油期货周五傍晚下跌，四个交易日来有三日下跌，因预期产量增加。 马来西亚衍生品交易所指标9月棕榈油期货跌0.2%至每吨2,442马币(林吉特)。 合约成交量为24,646口，每口25吨。 “棕榈油价格下跌，是因市场预期产量将上升，特别是在开斋节假期之后。”吉隆坡一期货交易商说。 马来西亚市场下周初将因假期休市，6月28日恢复交易。 芝加哥期货交易所(CBOT)豆油上涨0.5%，大连商品交易所9月豆油跌0.3%。(完) (编译 张若琪 审校 蔡美珍)