修正-国际油市：油价上涨逾1%，受中东紧张局势且供应收紧影响

(修改第四段布兰特原油期货的代码)

路透新加坡6月5日 - 油价周一上涨逾1%，受中东地区紧张局势推动，全球原油出口大国沙特及其他阿拉伯国家宣布与卡塔尔断交，此外有迹象显示石油输出国组织(OPEC)石油供应下降令市场收紧。

沙特、阿联酋、埃及和巴林周一与卡塔尔断交，指责该国支持极端主义，并破坏地区稳定。 卡塔尔是全球最大的液化天然气(LNG)和凝析油出口国。

“目前油价尚未反映出太大地缘政治风险溢价，(但)如果沙特、伊朗和伊拉克等重要OPEC产油国之间的紧张局势升级，那么市场将开始关注此事，”咨询公司Energy Aspects油市分析师Virendra Chauhan说道。

0647GMT，布兰特原油期货涨0.55美元或1.1%，报每桶50.50美元。

美国原油期货报每桶48.19，涨0.53美元或1.11%。

沙特阿美周日调高对亚洲、西北欧和美国所有主要地区供应的7月阿拉伯轻质原油价格。

这一价格信号与其他迹象显示，石油输出国组织(OPEC)牵头的减产努力正开始影响实际供应。

汤森路透Eikon数据显示，OPEC在5月对全球各地客户的供应量为2,430万桶/日，低于4月的2,480万桶/日，也低于今年前五个月的均值2,510万桶/日。

OPEC在2016年最后三个月的出货量平均为2,640万桶/日。

尽管如此，与5月25日OPEC宣布将延长减产时价位相比，布兰特原油期货仍下跌逾8%。

“投资者仍然怀疑OPEC让油市恢复平衡的能力，有更多迹象表明美国石油产量增加，原油价格继续承压，”澳新银行周一表示。