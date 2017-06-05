重温稿-《中国新债预测》国开行三、七和10年债预测均值4.26%、4.42%和4.30%

* 招标品种：国开行3/7/10年期固息增发债 * 招标金额：3年：50亿；7年：30亿；10年：110亿 * 招标时间：6月6日9:30-10:30 * 受访人数：10位(银行、券商、保险) * 预测区间：4.22%-4.30%；4.40-4.45%；4.29-4.33% * 预测均值：4.26%；4.42%；4.30% 路透上海6月5日 - 中国国家开发银行 周二将招标增发三、七和10年三期债。 路透调查显示，现券二级近期非国债走势表现略逊，同时随着6月半年末将至，机构整体情 绪亦显谨慎，料明日国开行三期债需求较为一般，收益率预测均值分别落在4.26%、4.42%和 4.30%。 “非国债二级感觉没啥需求，银行需求也不大，明天国开结果能贴着二级就算不错了， ”上海一券商交易员称，“估计中标结果应该不会有什么惊喜，大家主要还是会关注周三的 国债吧。” 中债银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，上述三个期限最 新收益率依次为4.3080%、4.4501%和4.3451%。 银行间债市周一早盘现券收益率有所回落，国债跌幅更为明显，10年活跃券下行约3个 基点（bp），国债期货同步走强。因就业数据不佳上周五美国国债收益率进一步下滑，此外 周末英国伦敦再度发生恐袭事件，避险情绪升温亦助推债市。 明日招标的三期债为该行今年第五期 、第一期 和第10 期 的增发债，票面利率分别为3.88%、3.85%和4.04%。 具体发行条款如下： 2017年第5/1/10期增发债 --------------------------------------------------- 发行上限 3年：50亿；7年：30亿；10年：110亿 期限/计息方式 3/7/10年固息 招标时间 6月6日9:30-10:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 6月8日 起息日 3年：2017/4/19；7年：2017/1/9 10年：2017/4/10 分销期 6/7-6/8 上市日 6月12日 基本承销额 不设立 付息频率 按年 发行人增发权利 保留 承揽费 3年：0.05%；7年：0.10%；10年：0.15% ---------------------------------------------------(完) (发稿 吴芳；审校 林高丽)