更新版 1-中国汇市：人民币收涨刷新近七个月高位，短期汇价续升空间有限

* 人民币收盘价及中间价均升至近七个月高点 * CNH流动性大幅好转，两地汇差大幅收窄 * 不少资金顺势止盈，料短期汇价续升空间有限 * 关注美联储六月加息预期变化 (新增评论和收盘报价) 路透北京/上海6月5日 - 人民币兑美元即期周一随中间价反弹而收升，并刷 新近七个月的收盘高位，中间价亦创近七个月新高。交易员称，虽然美元指数表现偏弱，但 离岸人民币流动性脉冲式紧张状况得到缓解，离岸CNH反弹走势也基本结束，两地汇差大幅 收窄；在岸不少资金顺势止盈，料短期汇价续升空间有限。 他们并指出，欠佳美国非农就业数据依压制美元指数表现，但6月美联储加息几乎板上 钉钉，将会限制美指跌幅，这也会反过来抑制人民币升幅；不过即便后续美指企稳反弹，人 民币的腾挪空间也较大，不会再次形成明显的单边贬值走势。 “即便六月美联储加息，也不会对人民币构成实质性威胁，这波反弹，人民币大概升1. 3%左右，足以应对加息。”一外资行交易员称。 也有交易员指出，现在还很难说完全扭转人民币贬值情绪，整体市场逢低购汇的情绪仍 比较高，未来走势主要看监管层指引。 离岸人民币香港银行同业拆息(CNH HIBOR)不同期限利率均继续回落，但仍略高于正常 水平；其中隔夜由周五8.6755%回落553个基点至3.14688%；一周期拆息也回到 5.55486%的水平。 全球汇市方面，美元周一自上周触及的七个月低点回升，兑欧元与日圆小涨，但如果本 周的欧洲央行(ECB)政策会议发出乐观信息，则美元仍然面临风险。英镑在周四大选前各种 民调的驱动下起伏不定，现在亦已持稳。而在亚洲盘初，英镑因周六伦敦发生的袭击事件而 大跌。 “就业数据所带来的悲观讯息应会压抑美元，因为美联储虽仍可望于6月升息，但多数 市场人士相信该行此后会有好长一段时间不会加息，9月或12月或将不会有所行动。”Brown Brothers Harriman驻东京汇率策略师Masashi Murata表示。 以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.8014 6.8162 0.22% 中间价 6.7935 6.807 0.20% 成交额 209.32亿美元 225.65亿美元 日内波动幅度(pips) 117 日低6.8088 日高6.7971 今年以来升贬幅度 2.18% 2005年汇改以来升贬幅度 21.69% 一年期美元/人民币掉期 1135 离岸人民币市场 今日 上日 CNH即期 6.779 6.7741 一年期NDF 6.9628 6.9665 中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.8028； 人民币兑欧元、日圆和英镑15 点的参考汇率为7.6641、6.1568和8.7556。 中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1 2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月 起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和 英镑参考价。（完） (发稿 张金栋/李文科; 审校 杨淑祯/曾祥进)