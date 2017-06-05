《专题新闻快速浏览》--英国大选前首相特雷莎梅领导的保守党领先幅度下降****

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据民调公司YouGov周一的一项预测，英国首相特雷莎梅有望在周四的议会选举中获得305席，差21席未能达到326席的多数地位。周一的预测显示，反对党工党可能赢得268个席位，高于周六预测的261个。

英国卫报周一刊出的ICM民调显示，执政党保守党领先反对党工党的幅度已略微缩小至11个百分点。ICM/卫报一周前的的上次民调中，保守党的领先幅度为12个百分点。

在最新民调中，保守党支持率为45%，与上周持平，工党支持率上升一个百分点至34%。

----------------------------最新消息--------------------------------------- > 英国政治：首相特雷莎梅6月8日大选料差21席达到多数地位--YouGov > 英国政治：保守党支持率领先工党幅度微跌至11个百分点--ICM民调 > 英国评等：标普称是否调整英国评等取决于退欧结果，并非大选

>《焦点》从备受轻视到备受瞩目，英国工党领袖柯尔宾人气渐旺 >《分析》英国金融市场逢大选一贯短时滞后，但这次还需警惕英退风险 >《投资焦点》英国在退欧谈判前举行大选给英镑带来的提振消散 >《焦点》特雷莎梅大选战果前瞻：从大获全胜到爆冷落败

> 路透调查：保守党在大选中获胜对英国退欧谈判最有利，并将提振英镑 > 标题新闻：英国首相特蕾莎梅对在退欧磋商中获得良好协议有信心，但即便未达成协议也准备退欧 > 市场反应：英镑兑美元触及日高1.2911，此前ICM民调显示英国保守党的支持率领先幅度为11个百分点

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