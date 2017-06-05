更新版 1-香港个股：恒大收升11%创历史新高，拟本月底前赎回剩余288亿元永续债

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
(新增恒大公告内容)
路透香港6月5日 - 内地大型房地产商--中国恒大集团周一收升11%创历史新高。该公司于收市后表示，计划于6月30日前赎回剩余的288亿元人民币永续债。
恒大表示，已累计赎回永续债805.6亿元，完成71.3%的赎回，并提前完成2017年全年赎回70%永续债的目标。
此前投资者忧虑恒大以高杠杆带动高销售的模式最终会导致财困，惟其后在公司决心减债并筹划藉恒大地产借壳回归A股上市后，市场悲观情绪有所减退，恒大自5月初股价累计涨逾一倍，由年初至今累计涨2.3倍。
该股今天午盘突然飙升11.9%至15.98港元，创自2009年11月上市以来新高。终场收升11.34%，报15.9港元亦创收市新高。
稍早投行瑞信发表报告将恒大的目标价由5.2港元升至8.6港元，尽管远低于现价，惟反映投行对恒大的业务前景转好的看法。瑞信指出，恒大在偿还永续资本工具及完成A股重组后，盈利和资产负债表将得到改善，不过现时投资者兴奋过早，并对该股维持“落后大市”评级。
恒大上周公布旗下恒大地产第二轮增资395亿元人民币，并称连同第一轮增资全部700亿元已经全部到账，此举不但令恒大地产净负债率大幅下降，亦标志着恒大借壳深深房回归A股上市又迈进一步。
另外，恒大公布，5月份的合约销售金额为381.9亿元，与4月份378.5亿元基本持平；5月合约销售面积为371.9万平方米，前月则为368.0万平方米。（完）
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(记者 雷美珍；审校 林高丽)
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路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为