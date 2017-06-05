更新版 1-香港个股：恒大收升11%创历史新高，拟本月底前赎回剩余288亿元永续债

(新增恒大公告内容)

路透香港6月5日 - 内地大型房地产商--中国恒大集团周一收升11%创历史新高。该公司于收市后表示，计划于6月30日前赎回剩余的288亿元人民币永续债。

恒大表示，已累计赎回永续债805.6亿元，完成71.3%的赎回，并提前完成2017年全年赎回70%永续债的目标。

此前投资者忧虑恒大以高杠杆带动高销售的模式最终会导致财困，惟其后在公司决心减债并筹划藉恒大地产借壳回归A股上市后，市场悲观情绪有所减退，恒大自5月初股价累计涨逾一倍，由年初至今累计涨2.3倍。

该股今天午盘突然飙升11.9%至15.98港元，创自2009年11月上市以来新高。终场收升11.34%，报15.9港元亦创收市新高。

稍早投行瑞信发表报告将恒大的目标价由5.2港元升至8.6港元，尽管远低于现价，惟反映投行对恒大的业务前景转好的看法。瑞信指出，恒大在偿还永续资本工具及完成A股重组后，盈利和资产负债表将得到改善，不过现时投资者兴奋过早，并对该股维持“落后大市”评级。

恒大上周公布旗下恒大地产第二轮增资395亿元人民币，并称连同第一轮增资全部700亿元已经全部到账，此举不但令恒大地产净负债率大幅下降，亦标志着恒大借壳深深房回归A股上市又迈进一步。

另外，恒大公布，5月份的合约销售金额为381.9亿元，与4月份378.5亿元基本持平；5月合约销售面积为371.9万平方米，前月则为368.0万平方米。（完）

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