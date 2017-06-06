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亚洲 | 2017年 6月 6日 星期二 08:00 BJT

重温稿--台湾货币市场：短率仍续盘旋既有区间，新提存期资金宽松但略分配不均

    * 短率仍续盘旋在既有区间
    * 旬初资金宽松但分配不均
    * 短票利率持稳仅少数微升
    * RP利率续持于区间内整理

     记者 詹静宜
    路透台北6月5日 - 台湾银行间短率周一仍续盘旋既有区间。资金调度人员表示，今迈
入新的提存期，资金宽松但略显分配不均，短率仍持在区间波动，并观望下半周税款缴库后
资金变化。
    
    他们指出，今日交割央行一年期定存单1,700亿台币，以及因应税款缴库带动银行间资
金调度较显保守，令银行间资金多缺不一，交投以到期续作为主，并有一大行今暂不开门提
供拆款资金。 
    
    〞想先HOLD住，等一下综所税资金确定。〞一大型官股银行资调人员说。 
    
    至于税款缴库时程，包括周五(9日)信用卡缴税银行须将税款清算缴库，而周四(8日)则
为第一批税款委托取款日、隔日缴付国库。根据财政部统计资料显示，5月1日至6月3日止，
民众综合所得税信用卡缴税累计逾96.1万件，合计金额高达约773.79亿台币。 
      
 本地时间17:36                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                        30.090                   30.127    
 台湾加权股价指数<.TWII        10,226.84                  10,158.15    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.177%                    0.180%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.175-0.280%               0.174-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.175-0.350%               0.180-0.330%
   --两周拆款利率区间           0.200-0.360%               0.230-0.335%
   
    **短票利率持稳**
    
    短票方面，大型票券商交易员表示，周一发票量例行性偏少，而部份银行观望税款缴库
变数而操作转趋保守，甚至试图拉高短票利率，但旬初资金稳中偏松，买卖双方态度仍在拉
锯中，短票利率仍持稳区间，仅有少数跨季短票微升至0.36%。
    
    他们并称，受一大行今起调高跨月/季短票利率至0.36%影响，带动目前买方要价较凶，
但卖方不一定采纳，旬初想把成本控制在原本区间，并逐渐调高跨季短票承作部位，分散季
底紧缩变数的影响。
    
    〞这个月银行磨刀霍霍向票券商，都想调高利率。〞一位票券商交易员说。
    
    另位票券交易员也提到，周一标售的台电34天期免保短票50亿台币，利率落在0.411-0.
463%区间，略高于预期，凸显市场资金较趋谨慎。
    
    今日主要票券商与银行间承作跨月/季自保短票利率主要成交在0.34-0.35%，少数成交0
.36%，区间高位较上日微扬；月内短票则落在0.31-0.33%，上日则在0.30-0.33%。
              
    据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.342%，区间在0.32-0.42%，
成交量为20.28亿台币；前日加权平均利率在0.332%，区间在0.28-0.35%，成交量为91.15亿
台币。
      
    在60天期方面，上日自保60天短票成交加权平均利率在0.35%，区间在0.35%，成交量为
23.20亿台币；前日加权平均利率在0.351%，区间在0.28-0.38%，成交量为100.27亿台币。
    
    台湾央行周一发行2,956亿台币定存单，发行余额减62.5亿台币。
        
    本周央行存单到期金额1兆(万亿)4,548亿台币，本周余日资金落点分别为周二842.5亿
、周三811亿、周四7,164.50亿、周五2,711.5亿。
        
    拆款中心资料显示，周一银行超额准备为负106亿台币，累计超额准备128亿台币
、加计前期1%的超额准备2,441亿台币。 
    
    
    **RP利率持平**
    
    债券附买回(RP)市场方面，一位证券商交易员指出，时序迈入新提存期，资金还算蛮充
裕的，但6月资金紧缩因子包括税款缴库及季底变数，利率下行机率偏低，只能持续徘徊在
原有区间内。
    
    他们指出，本周虽有税款缴库及2档国际板债券交割等变数，但旬初资金宽裕且本周债
券还有156亿台币到期还本，短线资金调度仍旧顺畅、RP利率续持平盘整。
    
    〞税款缴库前顺顺作就好。〞一大型证券商交易员说。
    
    另位大型票券交易员也提到， 为分散季底资金落点，近期逐渐以较高于月内1个基点吸
客户端承作跨月RP，目前跨月公债及公司债RP部位已逐渐垫高。 
   
    有证券交易员说，本周主要债券交割因素包括周二有德意志银行新加坡分行发行30年期
零息美元债3.5亿美元，及周五有韩国国民银行发行4亿美元国际板债券。
            
    今日证券商与金融机构月内公债RP利率成交区间在0.30-0.32%；月内公司债RP利率则在
0.40-0.42%；以上报价皆持平上日。
    
    大型票券商方面，今天极短天期利率与上日相同，主要在0.22-0.23%；与金融机构承作
月内公债RP利率主要成交在0.27-28%，跨月则在0.28%；月内公司债RP成交0.28-0.29%，跨
月则在0.29-0.30%。(完) 

 (审校 曾祥进)
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