重温稿--台湾货币市场：短率仍续盘旋既有区间，新提存期资金宽松但略分配不均

* 短率仍续盘旋在既有区间 * 旬初资金宽松但分配不均 * 短票利率持稳仅少数微升 * RP利率续持于区间内整理 记者 詹静宜 路透台北6月5日 - 台湾银行间短率周一仍续盘旋既有区间。资金调度人员表示，今迈 入新的提存期，资金宽松但略显分配不均，短率仍持在区间波动，并观望下半周税款缴库后 资金变化。 他们指出，今日交割央行一年期定存单1,700亿台币，以及因应税款缴库带动银行间资 金调度较显保守，令银行间资金多缺不一，交投以到期续作为主，并有一大行今暂不开门提 供拆款资金。 〞想先HOLD住，等一下综所税资金确定。〞一大型官股银行资调人员说。 至于税款缴库时程，包括周五(9日)信用卡缴税银行须将税款清算缴库，而周四(8日)则 为第一批税款委托取款日、隔日缴付国库。根据财政部统计资料显示，5月1日至6月3日止， 民众综合所得税信用卡缴税累计逾96.1万件，合计金额高达约773.79亿台币。 本地时间17:36 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.090 30.127 台湾加权股价指数<.TWII 10,226.84 10,158.15 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.177% 0.180% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.175-0.280% 0.174-0.280% --一周拆款利率区间 0.175-0.350% 0.180-0.330% --两周拆款利率区间 0.200-0.360% 0.230-0.335% **短票利率持稳** 短票方面，大型票券商交易员表示，周一发票量例行性偏少，而部份银行观望税款缴库 变数而操作转趋保守，甚至试图拉高短票利率，但旬初资金稳中偏松，买卖双方态度仍在拉 锯中，短票利率仍持稳区间，仅有少数跨季短票微升至0.36%。 他们并称，受一大行今起调高跨月/季短票利率至0.36%影响，带动目前买方要价较凶， 但卖方不一定采纳，旬初想把成本控制在原本区间，并逐渐调高跨季短票承作部位，分散季 底紧缩变数的影响。 〞这个月银行磨刀霍霍向票券商，都想调高利率。〞一位票券商交易员说。 另位票券交易员也提到，周一标售的台电34天期免保短票50亿台币，利率落在0.411-0. 463%区间，略高于预期，凸显市场资金较趋谨慎。 今日主要票券商与银行间承作跨月/季自保短票利率主要成交在0.34-0.35%，少数成交0 .36%，区间高位较上日微扬；月内短票则落在0.31-0.33%，上日则在0.30-0.33%。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.342%，区间在0.32-0.42%， 成交量为20.28亿台币；前日加权平均利率在0.332%，区间在0.28-0.35%，成交量为91.15亿 台币。 在60天期方面，上日自保60天短票成交加权平均利率在0.35%，区间在0.35%，成交量为 23.20亿台币；前日加权平均利率在0.351%，区间在0.28-0.38%，成交量为100.27亿台币。 台湾央行周一发行2,956亿台币定存单，发行余额减62.5亿台币。 本周央行存单到期金额1兆(万亿)4,548亿台币，本周余日资金落点分别为周二842.5亿 、周三811亿、周四7,164.50亿、周五2,711.5亿。 拆款中心资料显示，周一银行超额准备为负106亿台币，累计超额准备128亿台币 、加计前期1%的超额准备2,441亿台币。 **RP利率持平** 债券附买回(RP)市场方面，一位证券商交易员指出，时序迈入新提存期，资金还算蛮充 裕的，但6月资金紧缩因子包括税款缴库及季底变数，利率下行机率偏低，只能持续徘徊在 原有区间内。 他们指出，本周虽有税款缴库及2档国际板债券交割等变数，但旬初资金宽裕且本周债 券还有156亿台币到期还本，短线资金调度仍旧顺畅、RP利率续持平盘整。 〞税款缴库前顺顺作就好。〞一大型证券商交易员说。 另位大型票券交易员也提到， 为分散季底资金落点，近期逐渐以较高于月内1个基点吸 客户端承作跨月RP，目前跨月公债及公司债RP部位已逐渐垫高。 有证券交易员说，本周主要债券交割因素包括周二有德意志银行新加坡分行发行30年期 零息美元债3.5亿美元，及周五有韩国国民银行发行4亿美元国际板债券。 今日证券商与金融机构月内公债RP利率成交区间在0.30-0.32%；月内公司债RP利率则在 0.40-0.42%；以上报价皆持平上日。 大型票券商方面，今天极短天期利率与上日相同，主要在0.22-0.23%；与金融机构承作 月内公债RP利率主要成交在0.27-28%，跨月则在0.28%；月内公司债RP成交0.28-0.29%，跨 月则在0.29-0.30%。(完) (审校 曾祥进)