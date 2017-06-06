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亚洲 | 2017年 6月 6日 星期二 17:09 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币兑美元收盘续创近七个月新高，急升走势料暂歇

    * 人民币延续收升，再刷新近七个月高点
    * 美指仍偏弱，但人民币续升动力减弱
    * 预计本轮急升走势暂告一段落
    * 本周风险事件集中，市场观望情绪升温

 (新增评论和收盘报价)
    路透上海/北京6月6日 - 人民币兑美元即期周二收盘再度刷新近七个月高点
，中间价则仅微升1个点；交易员称，随着离岸人民币流动性紧张状况缓和，而偏弱美元指
数走势仍会小幅推升汇价，但续升动力已明显减弱，机构普遍判断本轮人民币急升走势暂告
一段落。
    
    他们并表示，由于本周风险事件集中，欧央行议息、英国大选在即，而地缘风险也有升
温迹象，这或提升市场观望情绪；本轮汇价波动明显淡化贬值预期，机构纷纷调升年底汇率
目标，破“7”看法明显减少。

    “整体波动比较平稳，今天也没有看到中资大行出来offer（美元），但是这个位置就
比较尴尬，人民币（流动性）最近又比较松，感觉货币政策有点转向，短线不敢空美元。”
一中资行交易员称。
    
    亦有外资行交易员表示，波动趋于平静，市场对人民币走势的判断存在分歧，观望情绪
渐浓。
   
    美元兑日圆周二跌至六周低点，因更多令人不安的经济数据出炉，打击美国公债收益率
跌向关键低点，而且本周将迎来几项重大风险事件。 
    
    以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市
场人民币的主要报价：   
    
 在岸市场人民币兑美      今日          上日        升贬
 元                                              
 即期成交价格<CNY=C     6.7968        6.8014      0.07%
               FXS>                              
   中间价               6.7934        6.7935      0.00%
 成交额<CNYSPTVOL=C  237.58亿美元  209.32亿美元      
               FXT>                              
 日内波动幅度(pips)       91        日低6.8028   日高6.79
                                                    37
   今年以来升贬幅度                                 2.25%
 2005年汇改以来升贬                                21.77%
               幅度                              
  一年期美元/人民币          1094                        
               掉期                              
                                                 
                                                     
 离岸人民币市场          今日          上日              
   CNH即期              6.7707        6.7814             
 一年期NDF<CNY1YNDF     6.9505        6.959              
              OR=>                               
 
    中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.7962；
人民币兑欧元、日圆和英镑15
点的参考汇率为7.6566、6.1975和8.7826。

    中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1
2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月
起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和
英镑参考价。（完）

 (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 林高丽)
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