重发-日本个股：富士通将很快就整合PC业务与联想达成协议

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
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路透东京6月6日 - 日本富士通社长田中达也周二表示，预期“很快”与中国联想集团就整合其个人电脑(PC)业务一事达成协议。
“我们正处在最后阶段，找出如何让两家公司产生最大协同效益的办法，”田中达也在讨论公司战略的记者会上表示。“预期很快就可以完成。”
“不大可能会有意外发生，但我们还是试图把所有事情都仔细讨论一下，”他表示。
目前，日益高端的智能手机和平板电脑大行其道，已经在五年前进入饱和的全球个人电脑市场需求受到进一步压缩。
对全球最大PC制造商联想而言，交易将有助于加强它的购买力，并巩固它在利润微薄的PC市场的根基。联想之前在PC方面的交易包括2005年收购IBM的PC业务，以及2011年与日本电气(NEC)成立PC合资企业。
“可能的合作细节仍在讨论中，目前尚未对时间框架进行沟通，”联想发言人Charlotte West表示。
周二被问到媒体报导称富士通将加入一个由日本政府牵头、有意买下陷入困境的东芝的收购财团时，田中达表示对此举持谨慎态度，很难就此事的优点说服富士通股东。
“我们的所作所为一定要对股东负责，这件事也一样。在那样的情况下，我不认为我们能有希望加入该财团的合理理由，”他表示。(完) (编译 戴素萍/陈宗琦；审校 郑茵/白云)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为