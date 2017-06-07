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亚洲 | 2017年 6月 8日 星期四 07:30 BJT

重温稿-《中国新债预测》国开行一和五年增发债预测均值4.06%和4.32%

    * 招标品种：国开行1/5年期固息增发债
    * 招标金额：1年：40亿；5年：50亿；
    * 招标时间：6月8日14:30-15:30
    * 受访人数：7位(银行、券商、保险)
    * 预测区间：3.92%-4.15%；4.29-4.37%；
    * 预测均值：4.06%；4.32%；

    路透上海6月7日 - 中国国家开发银行         周四将招标增发一和五年两期债。路透
调查显示，近期现券二级整体未脱离震荡行情，而从今日一级国债和农发行新债需求来看，
配置户积极性仍比较有限，料明日国开行两债需求仍不温不火，收益率预测均值分别落在4.
06%和4.32%。
    
    “一年的不好说，搞不好又要投飞了，五年绿债流动性差，估计需求也不会好，”上海
一银行交易员称，而且今天一级国债招标情况看，配置户并没有出动，好在明天的招标量还
不算大。
    
    中债银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线             显示，上述两个期限最
新收益率依次为4.2528%和4.3644%。 
    
     农发行下午招标增发的一年和五年期中标收益率分别为4.1506%和4.3963%，投标倍数2
.92倍和3.10倍。            
 
    
    财政部上午招标续发行的一年期固息国债，加权中标收益率3.6695%，远高于此前市场
预测均值3.53%；同时招标续发行的10年期固息国债，加权中标收益率3.6985%，稍高于预测
均值3.66%。两期国债边际中标收益率分别为3.7293%和3.7308%，对应投标倍数1.78倍和2.9
0倍。                 
                          
    明日招标的两期债中，一年期为国开行今年第四期               的增发债，票面利
率3.20%；五年品种为该行今年第二期绿色金融债                的增发债，票面利率4.1
9%。其中五年品种为预发行交易的标的债券。
    
    具体发行条款如下：

                  2017年第四期增发债/第二期绿色金融债增发
    ---------------------------------------------------
    发行上限        1年：40亿；5年：50亿
    期限/计息方式   1/5年固息
    招标时间        6月8日14:30-15:30
    招标方式        单一价格(荷兰式)
    缴款日          6月12日
    起息日          1年：2017/3/13；5年：2017/5/2
    分销期          6/9-6/12
    上市日          6月14日
    基本承销额      不设立
    付息频率        按年
    发行人增发权利  保留
    承揽费          无
    ---------------------------------------------------(完)

 (发稿 吴芳；审校 林高丽)
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