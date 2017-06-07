重温稿-《中国新债预测》国开行一和五年增发债预测均值4.06%和4.32%

* 招标品种：国开行1/5年期固息增发债 * 招标金额：1年：40亿；5年：50亿； * 招标时间：6月8日14:30-15:30 * 受访人数：7位(银行、券商、保险) * 预测区间：3.92%-4.15%；4.29-4.37%； * 预测均值：4.06%；4.32%； 路透上海6月7日 - 中国国家开发银行 周四将招标增发一和五年两期债。路透 调查显示，近期现券二级整体未脱离震荡行情，而从今日一级国债和农发行新债需求来看， 配置户积极性仍比较有限，料明日国开行两债需求仍不温不火，收益率预测均值分别落在4. 06%和4.32%。 “一年的不好说，搞不好又要投飞了，五年绿债流动性差，估计需求也不会好，”上海 一银行交易员称，而且今天一级国债招标情况看，配置户并没有出动，好在明天的招标量还 不算大。 中债银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，上述两个期限最 新收益率依次为4.2528%和4.3644%。 农发行下午招标增发的一年和五年期中标收益率分别为4.1506%和4.3963%，投标倍数2 .92倍和3.10倍。 财政部上午招标续发行的一年期固息国债，加权中标收益率3.6695%，远高于此前市场 预测均值3.53%；同时招标续发行的10年期固息国债，加权中标收益率3.6985%，稍高于预测 均值3.66%。两期国债边际中标收益率分别为3.7293%和3.7308%，对应投标倍数1.78倍和2.9 0倍。 明日招标的两期债中，一年期为国开行今年第四期 的增发债，票面利 率3.20%；五年品种为该行今年第二期绿色金融债 的增发债，票面利率4.1 9%。其中五年品种为预发行交易的标的债券。 具体发行条款如下： 2017年第四期增发债/第二期绿色金融债增发 --------------------------------------------------- 发行上限 1年：40亿；5年：50亿 期限/计息方式 1/5年固息 招标时间 6月8日14:30-15:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 6月12日 起息日 1年：2017/3/13；5年：2017/5/2 分销期 6/9-6/12 上市日 6月14日 基本承销额 不设立 付息频率 按年 发行人增发权利 保留 承揽费 无 ---------------------------------------------------(完) (发稿 吴芳；审校 林高丽)