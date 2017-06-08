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亚洲 | 2017年 6月 8日 星期四 08:00 BJT

重温稿--台湾货币市场：税款缴库效应发酵，拆款短率区间微扬短票靠向高位

    * 拆款短率区间微扬
    * 税款缴库效应发酵
    * 短票利率靠向高位
    * RP利率持平区间

     记者 詹静宜
    路透台北6月7日 - 台湾银行间拆款短率周三区间微扬。资金调度人员表示，营利事业
所得税款缴库效应持续发酵，加以旬初银行间偏向负数操作，致新提存期才刚展开整体银行
累计超额准备即转为负数，带动拆款短率仍见升压、短票利率也靠向区间高位。
    
    他们指出，今有一大行开门供给到期续作拆款资金，对票券商承作一周拆款利率同于另
一大行的0.35%，而银行间一周拆款利率区间高位也有0.30%左右的水准，后续观望综合所得
税款缴库后资金情势，并关注央行在税款缴库期间的冲销态度。 
    
    〞旬初大家先负一下无所谓，后续再补回来。〞一位资金拆入方银行资调人员说。
    
    另一拆出方大型银行交易员也称，目前排队等候央行冲销隔夜拆款过剩资金的银行家数
变少，很多银行自身积数已为负数；虽说近期有综所税款缴库变数，但预计央行明后天滚动
发行的7天、14天期存单有望减量，让市场有恃无恐，预计央行不会让累计积数处于负数太
久。
    
    台湾央行周二公布，周四(8日)将发行14天期定存单，利率仍维持在0.23%不变。
央行上月25日曾发行1,866.5亿台币14天期定存单，上周五则发行了1,614亿台币七天期定存
单。
    
    至于税款缴库时程，包括周五(9日)信用卡缴税银行须将税款清算缴库，而周四(8日)则
为第一批税款委托取款日、隔日缴付国库。根据财政部统计资料显示，5月1日至6月3日止，
民众综合所得税信用卡缴税累计逾96.1万件，合计金额高达约773.79亿台币。 
    
    台湾央行今天傍晚预告，将于本周五发行的七天期定存单，利率维持0.20%不变。
               
 本地时间17:37                    今日报价                  上日收盘
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 台湾加权股价指数<.TWII        10,209.99                  10,206.18    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.181%                    0.179%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.179-0.200%             0.177-0.260%  
   --一周拆款利率区间           0.179-0.360%             0.180-0.350%  
   --两周拆款利率区间           0.290-0.350%             0.230-0.350%  
 
    **短票利率略靠向高位**
    
    短票方面，大型票券商交易员表示，下半周发票量较多，惟银行端买票需求降温，部分
跨季资金只好接受区间高位利率。
    
    他们并称，尽管银行端资金因税款缴库而操作保守，甚至部份银行只承作月内短票，但
大型寿险端资金仍显宽松，有一大型寿险今以0.37%利率与票券商承作跨月短票，在税款缴
库变数淡化前，料短票利率将向区间高位靠拢。
    
    〞现在都寻寻觅觅一些较长一点的钱，银行都趁火打劫。〞一位票券商交易员说。
    
    今日主要票券商与银行间承作跨月/季自保短票利率主要成交在0.35-0.36%、少数成交
在0.37%，上日主交投区间则在0.34-0.36%；月内短票主交投则落在0.33-0.35%，上日则在0
.31-0.34%。 
              
    据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.356%，区间在0.33-0.36%，
成交量为60.42亿台币；前日加权平均利率在0.347%，区间在0.28-0.36%，成交量为97.94亿
台币。
      
    在60天期方面，上日自保60天短票成交加权平均利率在0.366%，区间在0.35-0.45%，成
交量为44.11亿台币；前日加权平均利率在0.359%，区间在0.35-0.38%，成交量为24.74亿台
币。
    
    台湾央行周三发行810亿台币定存单，发行余额减1亿台币；周四存单到期金额7,164.5
亿、周五则为2,711.5亿。
    
    拆款中心资料显示，周三银行超额准备为31亿台币，累计超额准备9亿台币、加
计前期1%的超额准备2,322亿台币。 
    
    
    **RP利率持平**
    
    债券附买回(RP)市场方面，券商交易员指出，今日有公司债还本付息118亿台币，让原
本就不大的资金缺口变得更小，交投以到期续作为主，利率也持在既有区间大致不变。
    
    他们表示，尽管投信端资金略显分配不均，并有投信客户走钱，但因寿险端资金仍显充
裕，资金调度依旧顺畅，短线RP利率料续持平整理。
    
    〞银行对利率蛮坚持的，都说资金没这么松。〞一大型证券商交易员说。
    
    今日证券商与金融机构月内公债RP利率主要成交在0.31%、少数成交0.32%，跨月则在0.
32%；月内公司债RP利率主交投落在0.41%、少数成交0.42%，跨月则在0.42-0.43%；以上报
价多持平上日。
    
    大型票券商方面，今天极短天期利率与上日相同，主要在0.22-0.23%；与金融机构承作
月内公债RP利率主要成交在0.27-28%，跨月则在0.28%；月内公司债RP成交0.28-0.29%，跨
月则在0.29-0.30%，皆同于上日。(完) 

 (审校 曾祥进)
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