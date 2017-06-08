重温稿-《综述》资金浮滥台湾银行业转战长债及公司债，收益率具优势年内买盘难歇

* 资金泛滥公债殖利率低，大银行看上公司债

* 外币债避险成本高，台债相对有吸引力

* 大银行回头追逐台债，长券殖利率料将修正

* 潜在利息收入压力，大型银行买盘难停歇

记者 罗两莎

路透台北6月7日 - 美国联准会(FED)下周升息机率高，美债殖利率不涨反跌，带动台债殖利率走低；多位大型银行主管称，因公债收益率低、外币债因台币看升且避险成本太高，各银行已悄悄转向收益率较高的公司债，锁定信评优的上市公司及台电等公营事业发行的公司债。

他们指出，资金多却苦无去处，加上潜在补券及利息收入压力，未来将持续买进信用评等优的公司债，今年内20至30年长天期公债及公司债买盘均难停歇。

〞我们从来没有一口气拿这么多公司债，以往顶多拿5到10亿台币。〞华南银行副总经理高荣成对路透说，〞今年情况比较特殊，因为公债殖利率低，只好转去布公司债，而且布了不少。〞

他解释，资金浮滥且去年持有的债券部位获利了结后，今年有补券需求，惟10年期公债殖利率节节下滑，且始终未能回到原设定进场的目标价位，相较之下，台电等公营事业公司债风险低，收益率高于公债因而具吸引力。

一大型银行主管即称，最近的确比较积极参与公营事业公司债投标，主要是银行有利息收入压力，而公营事业发行的公司债如〞类公债〞，风险低，收益率较公债高；以台电为例，近期发行的五年期公司债虽在1%以下，但仍高于五年期公债殖利率。

他解释，因最近公布经济数据不如预期，年底前台湾央行料将按兵不动，〞目前市场氛围还是偏多，景气对策信号出现黄蓝灯，数据都不好，利率怎么可能上来？〞

今天30年券殖利率下跌3.9基点，以1.851%日低作收，创本期券发行以来新低，成交量亦扩增为4亿台币。

**外币债潜在汇损问题且避险成本高**

一大型公股银行主管则说，过去积极布局美元计价外币债，但受台币强升冲击，目前手中部位已出现汇损，加上避险成本太高，台债相对较具吸引，最近已回头布局台债及信评好的公营事业公司债。

〞我们会去布(公司债)，为什么？当然是可运用资金太多了，国外因为有汇损问题，避险成本又高，台债还是有吸引力，我们会继续买，但不会盲目追低。〞前述大型公股银行主管对路透说。

他指出，考量台币未来具升值压力，近期外币债将先行缩手，待台币汇率趋于稳定后再评估是否介入，为找寻资金去化管道，只好积极往收益率较高的长天债冷券或公司债挺进，〞今年很艰若，以前有彭总裁(央行总裁彭淮南)可以依靠(过去央行采相对弱势台币汇率政策)，现在只能靠自已。〞

但他坦承，随台债殖利率走低而气氛续偏多，长券卖方越来越惜售，〞大家想到说抱着就赚钱，就不卖了，不然就是价格很高，不容易买到想要到部位。〞

**资金泛滥情况续助攻台债**

他们表示，美国FED虽将升息，美债却呈现越升息殖利率却越低的异常现象，美债看多，台债亦无潜在重大利空，加上大型金融机构大举抢进长天期冷券，带动20和30年等长债殖利率走跌，且趋势仍看跌。

另一大型商银主管即称，美债殖利率看跌，各大银行今年都有补券压力，加上台币趋势看升，台债利率虽低，但隐含汇率升值的价值，新一波多头行情蓄势待发，10年券殖利率有望再测1.0%，30年期长券殖利率将往1.8%靠拢。

〞照理很多地方(工具)都是有风险，但钱太多了，大家都把风险掩盖住，心里知道有风险，但是被迫去做。〞高荣成说。

多位大型银行主管即称，景气不如预期好，资金需求不振，放款无法大幅成长、利差无法拉大，且随台股指数攻上万点，此时不敢在万点以上大举增持台股，银行资金只好往风险相对较低的债市靠拢。

〞现在就是钱多嘛，股债双多啊，结论就是：跟它拚了！〞一大型公股银行主管说，〞之前不敢买的人，现在回头去看都输，以目前的外在环境，美债殖利率走低，我们不拚也不行，未来会继续加码公债和公司债。〞