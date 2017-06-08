修正-《中国重要政经日程》--6月8日-9月3日

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
(更正内文，6月"8"日（周四），非"7"日)
=============================今日重要政经日程==========================
6月8日（周四）
*--9:00 中国国家发改委就双创示范基地有关情况举行发布会，发改委新闻发言人、高技术司负责人，中国电信集团公司、海尔集团公司、中国航天科工集团公司、中信重工机械股份有限公司、阿里巴巴集团负责人出席。
*--中国海关总署公布5月进出口及贸易收支数据。
--国家主席习近平对哈萨克斯坦进行国事访问，并出席上海合作组织成员国元首理事会第十七次会议和阿斯塔纳专项世博会开幕式，至10日。
--科博会2017中国金融论坛在北京召开，至8日。
--第八届清洁能源部长会议和第二届创新使命部长级会议在北京召开，26个成员和1个观察员国家部长代表、相关国际组织负责人、全球知名企业家将来华参会，至8日。
--2017中国战略性新兴产业论坛在北京召开。
=============================近期重要政经日程==========================
6月10日（周六）
--2017中国新城新区发展国际高峰论坛在廊坊召开，至11日。
6月11日（周日）
--2017中关村创新论坛在北京召开。
6月15日（周四）
--第四届中国-俄罗斯博览会在哈尔滨举办，至19日。
--2017(第十九届)中国风险投资论坛在广州举办，至18日。
6月17日（周六）
--第九届海峡论坛在福建举办，为期一周。
6月19日（周一）
*--亚欧数字互联互通高级别论坛在青岛举办。论坛由中国贸促会牵头，外交部、工信部、商务部共同主办，至20日。
9月3日（周日）
--金砖国家领导人第九次会晤在福建省厦门市举行，至5日。
注: 1. *代表新增日程。
2. 时间均为北京时间。
2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。（完） (发稿 张金栋; 审校 乔艳红)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为