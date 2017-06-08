修正-中港个股：工银金融杠杆率符合美国监管要求，过去四年均低于20倍--工行

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
(更正：内文首段“周一”有误，应为“周四”。)
路透香港6月8日 - 中国工商银行周四表示，其在美国的全资证券经纪子公司--工银金融的杠杆率符合美国监管要求，过去四年来按美国证券监管机构--金融业管理局（FINRA）规定口径计算的日常监控杠杆率一直保持在20倍以下。
工行表示，做为一家证券类的经纪公司，工银金融严格执行当地的各项监管政策和风险管理要求，根据监管口径计算，过去几天（5月30日至6月2日）工银金融的杠杆率水平分别为18.47、18.73、17.63、19.07，去除通道业务后杠杆率分别为6.58,6.25，5.6，6.96。
截至2016年末，工银金融的最低监管净资本要求为750万美元，同期工银金融的资本金为1.44亿美元，远超美国证监会(SEC)对券商的资本监管要求。
2008年金融危机以前，从事证券经纪业务的投行--高盛、美林等的杠杆率基本维持在30倍左右，这也是导致金融风险的因素之一。
金融危机后，在美国监管机构的要求下，美资投行的杠杆率普遍下跌，2015年行业水平基本维持在18倍左右。
工行表示，工银金融将继续向全球金融机构客户提供证券后台清算、短期清算融资和增值服务报告等个性化、综合化的证券清算金融服务，业务线涵盖证券清算、证券融资(回购和逆回购)和证券存管等领域，服务能力持续提升。（完） (发稿 李文科 审校 毕晓雯)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为