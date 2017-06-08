修正-中港个股：工银金融杠杆率符合美国监管要求，过去四年均低于20倍--工行

(更正：内文首段“周一”有误，应为“周四”。)

路透香港6月8日 - 中国工商银行周四表示，其在美国的全资证券经纪子公司--工银金融的杠杆率符合美国监管要求，过去四年来按美国证券监管机构--金融业管理局（FINRA）规定口径计算的日常监控杠杆率一直保持在20倍以下。

工行表示，做为一家证券类的经纪公司，工银金融严格执行当地的各项监管政策和风险管理要求，根据监管口径计算，过去几天（5月30日至6月2日）工银金融的杠杆率水平分别为18.47、18.73、17.63、19.07，去除通道业务后杠杆率分别为6.58,6.25，5.6，6.96。

截至2016年末，工银金融的最低监管净资本要求为750万美元，同期工银金融的资本金为1.44亿美元，远超美国证监会(SEC)对券商的资本监管要求。

2008年金融危机以前，从事证券经纪业务的投行--高盛、美林等的杠杆率基本维持在30倍左右，这也是导致金融风险的因素之一。

金融危机后，在美国监管机构的要求下，美资投行的杠杆率普遍下跌，2015年行业水平基本维持在18倍左右。