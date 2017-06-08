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亚洲 | 2017年 6月 8日 星期四 17:14 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币兑美元基本收平，交投偏谨慎关注外围市场动向

    * 人民币基本收平，中间价结束六连升
    * 客盘购汇需求仍较多，大行适度提供美元流动性
    * “超级周四”政经事件密集，关注外围市场动向
    * 短期汇价波动或续收窄，中国贸易数据影响有限

 (新增收盘报价和评论)
    路透北京/上海6月8日 - 人民币兑美元即期周四基本收平，仅较上日微升2
个bp，仍刷新近七个月收盘高点，中间价则结束六连升暂时脱离七个月高点。交易员称，外
部投资者对“超级周四”面临的政经事件表现谨慎，波动区间趋窄，但境内客盘仍存较大购
汇需求，大行则适度提供美元流动性，短期汇价波动或继续收窄。
    
    他们并表示，从近期监管态度看，也希望人民币略微偏强，应对下周美联储加息和后续
缩表预期；虽然反应仍相对滞后，但若美元指数表现仍偏弱，料结汇需求会逐渐释放。中国
海关最新公布的5月贸易数据则暂未明显影响汇价。
    
    “感觉企业还是看贬人民币的，要改变他们的预期，人民币还要更多的升值。”一外资
行交易员称。
    
    一中资交易员并称，在上一周人民币上涨后，市场比较谨慎，买卖价差缩窄，暂时没有
明确的方向，感觉人民币升值趋势性的空间不大，而贬值也没有明显的信号，未来主要看监
管信号以及外围市场的影响，尤其关注美联储加息与否以及英国大选等。
    
    他并指出，之前企业手上囤着不少美元，但到目前还没有看到大规模企业出来结汇的迹
象。

    中国海关周四公布，以美元计价5月出口同比增8.7%，进口同
比增14.8%，均高于路透调查预估中值7%和8.5%。    

    全球汇市方面，英镑周四在两周高位附近持稳，市场预期英国首相特雷莎梅的保守党将
在大选中赢得多数席位，这给英镑带来支撑。与此同时，欧元持稳，等待欧洲央行今日稍晚
公布货币政策决定。
        
    “我认为，欧元面临的风险偏向上行，因市场昨日已经消化对(欧洲央行)立场温和的预
期。”三井住友银行驻新加坡资深全球市场分析师Satoshi Okagawa表示，如果欧洲央行维
持其通胀预估不变，那么欧元料有买盘。
    
    以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市
场人民币的主要报价：    
    
 在岸市场人民币兑美      今日           上日           升贬
 元                                                 
 即期成交价格<CNY=C     6.7938          6.794          0.00%
               FXS>                                 
   中间价               6.793          6.7858         -0.11%
 成交额<CNYSPTVOL=C   241亿美元     233.66亿美元         
               FXT>                                 
 日内波动幅度(pips)       59         日低6.7986     日高6.7927
   今年以来升贬幅度                                       2.29%
 2005年汇改以来升贬                                      21.82%
               幅度                                 
  一年期美元/人民币          1250                              
               掉期                                 
                                                    
                                                         
 离岸人民币市场          今日           上日                   
   CNH即期              6.7778          6.774                  
 一年期NDF<CNY1YNDF     6.958          6.9453                  
              OR=>                                  
    
    中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.794；人
民币兑欧元、日圆和英镑15点
的参考汇率为7.6447、6.1997和8.8132。

    中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1
2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月
起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和
英镑参考价。（完）

 (发稿 张金栋/李文科; 审校 杨淑祯/曾祥进)
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