重温稿-台湾货币市场：短率持稳区间，大型民营银行资金转松舒缓税款缴库疑虑

* 拆款短率持稳既有区间 * 大型民营银行资金转趋宽松 * 短票利率高位交投增温 * RP利率仍大致持平不变 记者 詹静宜 路透台北6月8日 - 台湾银行间拆款短率周四持稳区间。资金调度人员表示，随着综合 所得税款缴库金额陆续确定，并有大额资金存入，今有大型民营银行资金转趋宽松，略舒缓 市场对相关变数的疑虑，令短率续持在既有区间。 他们指出，今日部分银行资金略转偏充裕，对票券一周拆款维持在0.35-0.36%，对银行 拆款利率也持平不变，但亦有大行因自身资金较少，只开放承作到期续作拆款，并微调对票 券一周拆款1个基点至0.36%。 〞今天的钱有比前几天松，有银行今天有求必应。〞一位票券商资调人员说。 他们也提到，今为首批综所税委托取款日、隔日将缴付国库，初估第一批取款占委托取 款总额的八、九成，另明日也有信用卡缴税银行将税款清算缴库，至于第二批及第三批委托 取款日则分别为15日、22日，资金一样于取款隔日缴付国库，关注后续税款缴库资金变化。 根据财政部统计资料显示，5月1日至6月3日止，民众综合所得税信用卡缴税累计逾96.1 万件，合计金额高达约773.79亿台币。 本地时间17:31 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.105 30.095 台湾加权股价指数<.TWII 10,225.78 10,209.99 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.179% 0.181% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.178-0.280% 0.179-0.200% --一周拆款利率区间 0.181-0.360% 0.179-0.360% --两周拆款利率区间 0.178-0.360% 0.290-0.350% **短票交投向高位靠拢** 短票方面，大型票券商交易员表示，尽管今明两日资金缺口较大，但银行间资金比上日 宽松，短票利率仍持在原有区间整理，交投则略往区间高位靠拢。 他们并称，由于银行间对跨月资金调度仍显谨慎，较为青睐月内短票，使得近期月内短 票成交比重拉高，而周五发票量例行性偏多，短票利率料暂在高位盘整。 〞这个月利率下来是不可能，要再上力道也有限，因市场资金又没到缺。〞一位大型票 券商交易员说。 今日主要票券商与银行间承作跨月/季自保短票利率主要成交在0.35-0.36%、少数成交 在0.37%；月内短票主交投则落在0.33-0.35%；以上报价皆大致同于上日。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.361%，区间在0.28-0.39%， 成交量为113.34亿台币；前日加权平均利率在0.356%，区间在0.33-0.36%，成交量为60.42 亿台币。 台湾央行周四发行6,615.5亿台币定存单，发行余额减549亿台币；周五存单到期金额则 为2,711.5亿。 拆款中心资料显示，周四银行超额准备为305亿台币，累计超额准备318亿台币、 加计前期1%的超额准备2,630亿台币。 **RP利率持平** 债券附买回(RP)市场方面，大型证券商交易员指出，今日投信端资金平稳、寿险端也有 要券的需求，而券商间资金缺口仍小，RP利率大致持平区间内盘整，并观望周五韩国国民银 行在台发行4亿美元债。 他们并称，目前RP市场仍以到期续作为主，利率维持在既有区间不变，且渐有跨月公债 、公司债RP陆续成交，跨月天期RP普遍较月内高出1个基点左右。 〞今天还是很安静，RP这边风平浪静。〞一大型证券商交易员说。 另一票券交易员表示，今日投信端走钱较多，资金转向争取跨月RP为主，带动RP利率略 靠向区间高位。 今日证券商与金融机构月内公债RP利率主要成交在0.31%、少数成交0.30%、0.32%，跨 月则在0.32%；月内公司债RP利率主交投落在0.40-0.41%、少数成交0.42%，跨月则在0.42-0 .43%；以上报价多持平上日。 大型票券商方面，今天极短天期利率与上日相同，主要在0.22-0.23%；与金融机构承作 月内公债RP利率主要成交在0.26-0.28%，跨月则在0.27-0.28%；月内公司债RP成交0.27-0.3 0%，跨月则在0.29-0.30%，皆同于上日。(完) (审校 林高丽)