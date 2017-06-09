更正-企业并购：贝恩资本与日本一基金磋商，联合竞购东芝芯片业务--消息

(据消息人士澄清，贝恩资本是“正在与一家日本政府支持的基金洽商联合竞购东芝芯片业务”，并非“取代KKR加入一个日本政府牵头的财团来竞购”)

路透旧金山/东京6月9日 - 知情消息人士表示，私募股权公司贝恩资本(Bain Capital)正在与一支日本政府支持的基金洽商联合竞购东芝的芯片业务，并将以少数股权投资者身份参与。由于未获授权与媒体沟通，消息人士拒绝具名。

另外的消息人士表示，西部数据最近向东芝提交了一份建议概要。西部数据与东芝在日本联合经营一座重要的闪存芯片工厂。