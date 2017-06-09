更正-企业并购：贝恩资本与日本一基金磋商，联合竞购东芝芯片业务--消息

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
(据消息人士澄清，贝恩资本是“正在与一家日本政府支持的基金洽商联合竞购东芝芯片业务”，并非“取代KKR加入一个日本政府牵头的财团来竞购”)
路透旧金山/东京6月9日 - 知情消息人士表示，私募股权公司贝恩资本(Bain Capital)正在与一支日本政府支持的基金洽商联合竞购东芝的芯片业务，并将以少数股权投资者身份参与。由于未获授权与媒体沟通，消息人士拒绝具名。
另外的消息人士表示，西部数据最近向东芝提交了一份建议概要。西部数据与东芝在日本联合经营一座重要的闪存芯片工厂。
尚不能立即联系到贝恩资本的代表发表评论。(完) (编译 王兴亚；审校 李爽)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为