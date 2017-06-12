更正-金属期市：伦敦期铜连涨第四日，受中国需求强劲和供给担忧支撑

(更正：因译文有误，内文第二段应为“每吨”5,808美元，非“每盎司”)

路透新加坡6月12日 - 期铜周一小升，连续第四日上涨，接近4月10日以来的高位，受中国需求强劲以及担心智利供给吃紧的提振。

0731 GMT时，伦敦金属交易所(LME)期铜小升0.1%至每吨5,808美元。前一日曾触及4月10日以来的最高5,832美元。

上期所指标期铜则收高1.4%报46,370元人民币。

“全球一些大型铜矿今年稍早曾遭遇供应中断情况。尽管这些情况已经得到解决，铜矿运营已回归正常，但矿工对合同条款的不满状况可能会引发新的罢工，”澳洲国民银行分析师Amy Li在一份报告中称。

“我们预计市场会在2017和2018年基本平衡或小幅供不应求，鉴于供需面均存在不确定性，价格料横向波动。”

期铜上周收高约2.5%，为3月中以来最大单周涨幅。

伦敦金属交易所(LME)铜库存MCU-STOCKS周五下降9,475吨至276,875吨，比5月所及七个月高位低了近20%。

尽管大宗商品价格下跌，但中国周四公布的5月进出口数据优于预期，表明经济形势强于预期。

智利国家铜业公司(Codelco)在国内北部的矿场开始运营，之前因暴风雨导致一系列矿场预先关闭。(完)