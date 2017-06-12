更正-金属期市：伦敦期铜连涨第四日，受中国需求强劲和供给担忧支撑

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
(更正：因译文有误，内文第二段应为“每吨”5,808美元，非“每盎司”)
路透新加坡6月12日 - 期铜周一小升，连续第四日上涨，接近4月10日以来的高位，受中国需求强劲以及担心智利供给吃紧的提振。
0731 GMT时，伦敦金属交易所(LME)期铜小升0.1%至每吨5,808美元。前一日曾触及4月10日以来的最高5,832美元。
上期所指标期铜则收高1.4%报46,370元人民币。
“全球一些大型铜矿今年稍早曾遭遇供应中断情况。尽管这些情况已经得到解决，铜矿运营已回归正常，但矿工对合同条款的不满状况可能会引发新的罢工，”澳洲国民银行分析师Amy Li在一份报告中称。
“我们预计市场会在2017和2018年基本平衡或小幅供不应求，鉴于供需面均存在不确定性，价格料横向波动。”
期铜上周收高约2.5%，为3月中以来最大单周涨幅。
伦敦金属交易所(LME)铜库存MCU-STOCKS周五下降9,475吨至276,875吨，比5月所及七个月高位低了近20%。
尽管大宗商品价格下跌，但中国周四公布的5月进出口数据优于预期，表明经济形势强于预期。
智利国家铜业公司(Codelco)在国内北部的矿场开始运营，之前因暴风雨导致一系列矿场预先关闭。(完)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为