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亚洲 | 2017年 6月 12日 星期一 17:25 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币兑美元窄幅整理微收升，短期料维持横盘走势

    * 人民币微收升，有效波幅续收窄
    * 美联储议息和月中油盘购汇或小幅施压汇价
    * 整体客盘结售汇趋于均衡
    * 短期汇价易升难跌，单边预期或不再

 (新增评论和收盘报价)
    路透上海/北京6月12日 - 人民币兑美元即期周一微收升，但有效波幅续收
窄。交易员称，本周有美联储(FED)议息会议，且月中有油盘购汇需求，这些均可能对汇价
形成一定下行压力，但整体客盘结售汇趋向均衡。
    
    他们并表示，近期中间价“逆周期因子”持续发挥作用，市场心理预期也发生变化，客
盘购汇需求导致的“非理性贬值”走势得到缓解；估计短期人民币将易升难跌，单边下跌预
期或不再。
  
     “美联储加息已经充分price in，就看声明的措辞了，如果措辞鹰派可能美元会涨一
点，否则美元可能还会跌。但不论怎样，估计人民币不会有什么大的变动，”一外资行交易
员称。
    
    亦有中资行交易员表示，短期人民币会延续横盘走势，中间价政策调整有一定的惯性，
人民币反弹不会就这么一波就结束。

    全球汇市方面，美元周一下滑，等待周三美国利率决定；英镑则再度承压，上周英国大
选保守党意外受挫，英镑下跌近2%。

    随着外界完全消化美国18个月来第四次升息的影响，美银美林G10外汇策略主管Athanas
ios Vamvakidis认为，会后美元可能下跌。“美联储升息完全被消化，但措辞会比较温和，
”他说。
    
    以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市
场人民币的主要报价：

 在岸市场人民币兑美     今日          上日        升贬
 元                                             
 即期成交价格<CNY=C    6.7981        6.7988      0.01%
               FXS>                             
   中间价              6.7948        6.7971      0.03%
 成交额<CNYSPTVOL=C  236.11亿美   179.68亿美元      
               FXT>      元                     
 日内波动幅度(pips)      42        日低6.8002   日高6.79
                                                   6
   今年以来升贬幅度                                2.23%
 2005年汇改以来升贬                               21.75%
               幅度                             
  一年期美元/人民币         1253                        
               掉期                             
                                                
                                                    
 离岸人民币市场         今日          上日              
   CNH即期             6.7944        6.7862             
 一年期NDF<CNY1YNDF     6.974        6.955              
              OR=>                              
 
    中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.7972；
人民币兑欧元、日圆和英镑15
点的参考汇率为7.6218、6.1674和8.6637。
    
    中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1
2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月
起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和
英镑参考价。（完）

 (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 张喜良/乔艳红)
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