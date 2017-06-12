更新版 1-中国汇市：人民币兑美元窄幅整理微收升，短期料维持横盘走势

* 人民币微收升，有效波幅续收窄 * 美联储议息和月中油盘购汇或小幅施压汇价 * 整体客盘结售汇趋于均衡 * 短期汇价易升难跌，单边预期或不再 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京6月12日 - 人民币兑美元即期周一微收升，但有效波幅续收 窄。交易员称，本周有美联储(FED)议息会议，且月中有油盘购汇需求，这些均可能对汇价 形成一定下行压力，但整体客盘结售汇趋向均衡。 他们并表示，近期中间价“逆周期因子”持续发挥作用，市场心理预期也发生变化，客 盘购汇需求导致的“非理性贬值”走势得到缓解；估计短期人民币将易升难跌，单边下跌预 期或不再。 “美联储加息已经充分price in，就看声明的措辞了，如果措辞鹰派可能美元会涨一 点，否则美元可能还会跌。但不论怎样，估计人民币不会有什么大的变动，”一外资行交易 员称。 亦有中资行交易员表示，短期人民币会延续横盘走势，中间价政策调整有一定的惯性， 人民币反弹不会就这么一波就结束。 全球汇市方面，美元周一下滑，等待周三美国利率决定；英镑则再度承压，上周英国大 选保守党意外受挫，英镑下跌近2%。 随着外界完全消化美国18个月来第四次升息的影响，美银美林G10外汇策略主管Athanas ios Vamvakidis认为，会后美元可能下跌。“美联储升息完全被消化，但措辞会比较温和， ”他说。 以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美 今日 上日 升贬 元 即期成交价格<CNY=C 6.7981 6.7988 0.01% FXS> 中间价 6.7948 6.7971 0.03% 成交额<CNYSPTVOL=C 236.11亿美 179.68亿美元 FXT> 元 日内波动幅度(pips) 42 日低6.8002 日高6.79 6 今年以来升贬幅度 2.23% 2005年汇改以来升贬 21.75% 幅度 一年期美元/人民币 1253 掉期 离岸人民币市场 今日 上日 CNH即期 6.7944 6.7862 一年期NDF<CNY1YNDF 6.974 6.955 OR=> 中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.7972； 人民币兑欧元、日圆和英镑15 点的参考汇率为7.6218、6.1674和8.6637。 中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1 2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月 起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和 英镑参考价。（完） (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 张喜良/乔艳红)