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亚洲 | 2017年 6月 13日 星期二 08:00 BJT

重温稿-台湾货币市场：拆款短率走扬，外汇交割款令分配不均更明显

    * 外汇交割款走钱，分配不均更明显
    * 拆款利率走扬，短票利率靠向高位

     记者 董永年
    路透台北6月12日 - 台湾银行间拆款短率周一走扬。资金调度人员表示，虽然税款缴库
告一段落，但有大型银行因外汇交割款走钱，使得市场分配不均状况更形明显，带动拆款利
率上扬。
    
    今日大型龙头银行因应市场资金情势，将票券商的一周拆款利率自0.35%上调至0.36%。
此举带动拆款利率小幅上扬，最高有见到0.38%者。不过由于上周央行因应市场偏紧而减发
了994.5亿台币存单，且周三有国库券还本付息299.5亿，预料资金紧俏状况不致进一步恶化
。
    
    〞几家大行最近没钱，主要因为外汇交割款，不知流到哪去。〞一位银行资调人员说。
    
    对此，资深汇银人士午后解释，今天部分大型银行的〞外汇交割款〞，主要是外资卖超
台股后汇出，致手中台币资金变少。
            
    另一有拆入需求的银行资调人员则表示，感觉外商银行的资金也并不宽裕，由于才刚缴
完税，银行的负数缺口普遍较大，需要再观察接下来的调整状况。
    
    首批综所税款已于上周五缴库，至于第二批及第三批委托取款日则分别为15日、22日，
资金一样于取款隔日缴付国库。
    
    根据财政部统计资料显示，5月1日至6月3日止，民众综合所得税信用卡缴税累计逾96.1
万件，合计金额高达约773.79亿台币。 
    
    台币兑美元周一出量收贬并创逾半个月新低；交易员指出，在外资大卖台股并
净汇出逾两亿美元，加上少量军款汇出，促使台币开低走低收贬，呈连五贬走势。
      
 本地时间17:55                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      30.176                     30.108    
 台湾加权股价指数<.TWII        10,109.96                  10,199.65    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.188%                    0.180%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.182-0.280%                0.178-0.310%
   --一周拆款利率区间           0.182-0.380%                0.178-0.360%
   --两周拆款利率区间           0.280-0.370%                0.195-0.360%
      
   
    **短票利率靠向高位**
    
    短票方面，虽然周一发票量不大，资金缺口有限，但也受到拆款短率走扬带动，使得短
票成交利率也靠向高位。 
    
    一大型票券商交易员表示，缴税过后，市场仅剩下季底紧缩因素，但感觉银行买票心态
仍偏向保守。不过指标性的大型银行买票利率不变，也让市场情绪不致紧绷。
    
    〞周一缺口不大，利率挑低的做。但隐约有听到银行利率要往上拉。〞大型票券商交易
员说。    
    
    今日主要票券商与银行间承作跨月/季自保短票利率成交在0.35-0.37%，以0.36%为主，
0.37%比例增加；月内短票交投则落在0.33-0.35%，高位比例增加，并有少数成交0.36%。 
              
    据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.361%，区间在0.28-0.38%，
成交量为180.83亿台币；前日加权平均利率在0.364%，区间在0.34-0.37%，成交量为84.95
亿台币。
    
    台湾央行周一发行4,078亿台币定存单，发行余额减7亿台币。
    
    本周央行存单到期金额9,358.5亿台币，余日资金落点分别为：周二2,086亿、周三1,24
9.5亿、周四1,728亿、周五210.5亿。
    
    拆款中心资料显示，周一银行超额准备为负443亿台币，累计超额准备负2,154亿
台币、加计前期1%的超额准备159亿台币。 
    
    
    **RP资金偏多**
    
    债券附买回(RP)市场方面，大型证券商交易员指出，今日RP市场资金稳中偏多，投信因
有申购款流入，找券需求增加。
    
    不过他们并称，银行资金多缺不一，虽还不致于转为紧俏，但随着时序接近月底，利率
仍会往上走高，因此要谨慎因应。
    
    〞预料利率会缓步向上，因此能跨就跨。〞一大型票券商交易员说。    
     
    本周紧缩因子包括周二上海商银发行50亿台币金融债券、周五财政部增额发行106甲4期
公债暂定250亿台币。
    
    今日证券商与金融机构月内公债RP利率主要成交在0.31-0.32%，跨月则在0.32%；月内
公司债RP利率主交投落在0.41-0.42%，跨月则在0.42-0.43%。
    
    大型票券商方面，今天极短天期利率主要在0.22-0.23%；与金融机构承作月内公债RP利
率主要成交在0.27%，跨月则在0.28%、部分在0.30%；月内公司债RP成交0.28-0.29%，跨月0
.30-0.31%。(完) 

 (审校 乔艳红)
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