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亚洲 | 2017年 6月 12日 星期一 21:52 BJT

重发-美国热股：苹果评级连续第二周被调降，盘初急跌逾3%

(重发以删去多余代码)

路透6月12日 - 券商连续第二周调降苹果评级。瑞穗证券将苹果评级从“买入”下调至“中性”，并将目标价从160美元下调至150美元。

瑞穗证券分析师Abhet Lamba指出，该股年内迄今涨幅远超大盘，我们认为，围绕公司新产品周期的乐观情绪已完全反映在目前的股价中，预计未来进一步攀升的空间有限。

苹果股价周一盘初急跌3.6%，报143.59美元。(完) (编译 母红; 审校 李军)
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