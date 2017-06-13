更新版 1-中国外交：中国和巴拿马签署建交公报，双方将开展贸易、投资等合作

(（新增中国外长评论）)

路透北京6月13日 - 中国外交部长王毅同巴拿马共和国副总统兼外长德圣马洛周二在北京举行会谈并签署《中华人民共和国和巴拿马共和国关于建立外交关系的联合公报》，兹决定自公报签署之日起相互承认并建立大使级外交关系。双方将以共同发展繁荣为目标，充分发挥互补优势，开展贸易、投资、海事、文教、旅游等广泛领域合作，造福两国和两国人民。中方欢迎巴方积极参与“一带一路”建设。

新华社报导称，巴拿马共和国政府即日断绝同台湾的“外交关系”，并承诺不再同台湾发生任何官方关系，不进行任何官方往来。中华人民共和国政府对巴拿马共和国政府的上述立场表示赞赏。

王毅在德圣马洛举行会谈后共见记者时称，双方将开展各层级、各领域友好交往，深化政治互信。双方将就国际和地区事务进行沟通协调，深化中国同拉美和加勒比地区的友好合作，维护发展中国家的共同利益，促进世界和平、稳定与发展。

根据公报，两国政府同意在互相尊重主权和领土完整、互不侵犯、互不干涉内政、平等互利、和平共处的原则基础上发展两国友好关系。巴拿马共和国政府承认世界上只有一个中国，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府，台湾是中国领土不可分割的一部分。