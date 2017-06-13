修正-马来西亚农业：5月棕榈油库存降至八年同月最低--MPOB

(内文倒数第四段的机构和分析师名字写反，予以纠正)

路透吉隆坡6月13日 - 马来西亚截至5月底的棕榈油库存下滑，因满足斋月需求的出口增加盖过了产量增长，目前棕榈油产量情况仍受到2016年具有破坏性的厄尔尼诺现象的余留影响。

马来西亚棕榈油总署(MPOB)周二公布的数据显示，5月库存较前月下降2.6%至156万吨，为3月以来最低水准，也是2009年以来同月最低。

库存下滑有望帮助支撑棕榈油指标价格。在产量增长预期拖累下，棕榈油价格年初至今已跌去约20%。

MPOB数据显示，5月棕榈油产量较4月上升6.9%至165万吨，创七个月最高。

这持平于2015年的环比增幅。2015年之后的一年里，受厄尔尼诺(圣婴)现象影响，天气炎热干燥导致棕榈油产量减少。

“据生产商称，今年的产量将大致同2015年一样，”Kenanga Research的种植业分析师Voon Yee Ping表示，她预期从6月起产量会持续增加。

“我认为今年就有可能会实现一个月200万吨的产量峰值。”

去年棕榈油的产量峰值是在9月创下的172万吨，当时受到了厄尔尼诺天气的影响。