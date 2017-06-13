更新版 1-中国汇市：人民币兑美元整理收平，机构倒量刺激成交大扩近四成

* 人民币整理收平，中间价则略微下跌 * 市场无意在美联储公布利率决议前选择方向 * 窄幅波动刺激机构倒量，成交大扩近四成 * 短期汇价料延续窄幅整理 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京6月13日 - 人民币兑美元即期周二整理收平，中间价则略微 下跌。交易员称，本周美联储议息会议日益临近，市场似乎无意在此之前选择方向，窄幅波 动也刺激了部分机构倒量，日成交量扩大近四成，短期汇价料会延续窄幅整理走势。 他们并表示，目前看美联储本次加息或已基本消化，市场更期待美联储会后声明是否会 表达更清晰的后续升息以及缩表路径；如果本周中国金融市场也跟随美联储调整相关利率， 则对汇率的影响会相对较小，否则汇价可能会小幅承压。 “越是到加息临近汇价波动就越小，市场情绪也会趋于谨慎，倒量就会比较多。”一中 资行交易员称。 亦有中资行交易员表示，美联储这次加息预期基本在汇价上提前反映了，若加息汇价不 会有明显的变动，如果不加息才会有波动。 全球汇市方面，加元周二触及近两个月高点，否则今天市场将非常平静。加拿大央行官 员的讲话令市场提升了对该行最早可能今年升息的预期。美元持稳，交易商等待美联储召开 为期两天的政策会议，以寻找未来收紧政策步伐的信号。 鉴于市场普遍预期美联储将升息，联储关于未来数月进一步紧缩步伐的任何新的暗示， 以及其对经济和通胀前景的看法，将是投资者关注的焦点。 以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美 今日 上日 升贬 元 即期成交价格<CNY=C 6.7981 6.7981 0.00% FXS> 中间价 6.7954 6.7948 -0.01% 成交额<CNYSPTVOL=C 321.61亿美元 236.11亿美元 FXT> 日内波动幅度(pips) 28 日低6.7986 日高6.79 58 今年以来升贬幅度 2.23% 2005年汇改以来升贬 21.75% 幅度 一年期美元/人民币 1270 掉期 离岸人民币市场 今日 上日 CNH即期 6.7894 6.7955 一年期NDF<CNY1YNDF 6.967 6.9705 OR=> 中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.7972； 人民币兑欧元、日圆和英镑15 点的参考汇率为7.6092、6.1784和8.6138。 中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1 2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月 起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和 英镑参考价。（完） (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 杨淑祯/乔艳红)