更新版 1-台湾货币市场：拆款短率稳在高位，外资汇出令市场气氛保守

* 拆款利率稳在高位，外资汇出令季底气氛保守 * 银行买票意愿增加，票券商多卖票取代拆款 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北6月13日 - 台湾银行间拆款短率周二稳在高位。资金调度人员表示，外资近日偏向汇出，由于适 逢缴税又是季底，使得市场呈现稳中偏紧、分配不均的态势，拆入方除非在利率让步，否则取得难度略增。 相较于拆款取得不易，随着昨日短票利率略见走扬，银行取得跨月短票的意愿反而有所增加。票券商降低 拆款需求，希望藉由多卖票取得跨季底的资金，如此也有助于舒缓压力。 〞拆款不好做，有听说某家开给银行的利率快要和票券商一样了。〞一位银行资调人员说。 另一家银行资调人员则称，由于近期外资偏向汇出，感觉外商银行的资金也偏少。季底前要持续观察外资 动向，若是持续汇出，短率恐怕还有上扬的空间。 资调人员指出，银行间资金分配不均，拆出方对利率较为坚持，若是调度能力较差的的小型金融机构，就 必须承担较高的成本才能顺利过关。 首批综所税款已于上周五缴库，至于第二批及第三批委托取款日则分别为15日、22日，资金一样于取款隔 日缴付国库。根据财政部统计资料显示，5月1日至6月3日止，民众综合所得税信用卡缴税累计逾96.1万件，合 计金额高达约773.79亿台币。 台币兑美元周二出量收贬，并创逾一个月新低。交易员称，在外资持续汇出及大型油品进口商买 入美元冲击下，今天台币进一步收低；短线因外资美元买盘尚未停歇，台币料将趋贬。 本地时间17:41 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.227 30.176 台湾加权股价指数<.TWII 10,128.15 10,109.96 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.184% 0.188% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.180-0.300% 0.182-0.280% --一周拆款利率区间 0.181-0.380% 0.182-0.380% --两周拆款利率区间 0.300-0.365% 0.280-0.370% **跨月短票成交增加** 短票方面，票券商表示，虽然市场资金偏紧，但因短票利率靠向区间高位，使得银行释出跨月资金的意愿 有所提升。 一大型票券商交易员表示，今日银行买票意愿增加，为取得跨月资金，卖票量比到期量多出不少，短票利 率多承作在0.37%附近，但也有听闻买票利率开高至0.40%。 〞银行间资金波动大，跨月资金能拿就先拿。〞大型票券商交易员说。 今日主要票券商与银行间承作跨月/季自保短票利率成交在0.36-0.37%，以0.37%为主，少数见到0.38%； 月内短票交投则落在0.33-0.36%。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.366%，区间在0.30-0.38%，成交量为53.91亿 台币；前日加权平均利率在0.361%，区间在0.28-0.38%，成交量为180.83亿台币。 台湾央行周二发行2,081亿台币定存单，发行余额减5亿台币。 本周央行存单到期金额1兆(万亿)591亿台币，余日资金落点分别为周三1,249.5亿、周四1,728亿、周五1, 442.5亿。 拆款中心资料显示，周二银行超额准备为负326亿台币，累计超额准备负2,343亿台币、加计前期1% 的超额准备负30亿台币。 **投信找券需求增** 债券附买回(RP)市场方面，大型证券商交易员指出，投信因申购款持续流入，找券需求较高，至于银行则 以到期续作为主。 不过他们称，由于银行资金偏紧，有意调高RP利率。随着月底的接近，还是要有利率可能走扬的心理准备 。 〞外资在走钱，还是要观察，季底因素会小心。〞票券商交易员说。 今日有上海商银发行50亿台币金融债券，本周紧缩因子尚有周五财政部增额发行106甲4期公债暂定250亿 台币。 今日证券商与金融机构月内公债RP利率主要成交在0.31-0.32%，跨月则在0.32%；月内公司债RP利率主交 投落在0.41-0.42%，跨月则在0.42-0.43%。 大型票券商方面，今天极短天期利率主要在0.22-0.23%；与金融机构承作月内公债RP利率主要成交在0.27 %，跨月则在0.28%、部分在0.30%；月内公司债RP成交0.28-0.29%，跨月0.30-0.31%。(完) (审校 林高丽)