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亚洲 | 2017年 6月 14日 星期三 12:05 BJT

更正-《全球汇市》美元人气紧张，投资者等待美联储政策线索

 (更正：因译文有误，内文最后一段应为“2月28日”以来最低，非“2月8日”)
    * 美联储料将升息，聚焦经济展望和资产负债表情况
    * 主要货币对在美联储会议前大致持平
    * 新西兰元下滑，此前该国公布了经常帐数据
    * 美元兑加元整固跌势

    路透东京6月14日 - 美元周三下滑，投资者不太在意今日稍晚美国将会一如预期升息，
而是等待有关今年余下时间美联储政策的线索。
    
    美元指数      下滑0.1%，至96.930。

    美元兑日圆      小跌0.1%至109.98日圆，欧元兑美元      上升0.1%至1.1217美元。
    
    美联储定于周三1800GMT在两日政策会议结束时公布其货币政策决议，随后美联储主席
叶伦将召开记者会。
    
    美联储可能还会提供有关缩表计划的更多线索。
    
    路透访问的分析师普遍认为，美联储将把联邦基金利率上调至1.00-1.25%，不过对于进
一步加息行动的预期有所减弱。            

    美联储会议的结果“显然将在很多方面指明方向，包括美元走势，”U.S. Bank私人客
户集团的投资总监Bill Northey说。
    
    “我们可能看到前景更趋温和，目前存在这样的可能性，”他表示。
    
    美国联邦基金利率期货             周二走势暗示，交易商认为美联储在9月19-20日
会议上升息至1.25-1.50%的机率约为29%，在12月12-13日会议上这么做的机率为57%。
    
    “投资者最渴望知道的是未来加息的节奏，”三井住友信托的资深市场分析师Ayako Se
ra称。

    “鉴于许多市场参与者担心鸽派前景，若是意外出现鹰派前景，有些投资者可能会措手
不及，”她说。“美国经济状况不是那么糟，因此什么都有可能。”
    
    至于中国央行是否会像3月一样，再次跟随美联储上调短期利率，交易员和分析师似乎
存在分歧。人民币贬值压力目前已经减缓。
    
    日本央行也将在本周召开会议，料将维持货币政策不变。

    新西兰元兑美元      下跌0.1%至0.7215美元，之前一度触及0.7197美元低位，脱离昨
日所及近四个月高位0.7228。
    
    新西兰经常帐赤字与国内生产总值(GDP)之比扩大至一年最大。周三公布的数据显示，
截至3月的年度经常帐赤字81.32亿新西兰元，相当于GDP的3.1%。            
    
    美元兑加元继续下跌，此前下滑至2月底来最低水平，因加拿大央行总裁波洛兹发表鹰
派评论，暗示加国央行可能比先前预期更早升息。
    
    美元兑加元      跌0.1%至1.3221加元，隔夜一度下滑至1.3209，为2月28日以来最低
。


                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1213  1.1214  -0.01  +6.66  1.0513
    美元/日圆                   110.03  110.05  -0.02  -5.85  116.87
    欧元/日圆                   123.36  123.38  -0.02  +0.18  123.14
    美元/瑞郎                   0.9685  0.9686  -0.01  -4.84  1.0178
    英镑/美元                   1.2744  1.2750  -0.05  +3.31  1.2336
    美元/加元                   1.3222  1.3240  -0.14  -1.55  1.3430
    美元/离岸人民币             6.7898  6.7865  +0.05  -2.62  6.9726
    澳元/美元                   0.7538  0.7535  +0.04  +4.48  0.7215
    新西兰元/美元               0.7214  0.7219  -0.07  +3.93  0.6941
    澳元/日圆                   82.940  82.950  -0.01  -1.64  84.320
    新西兰元/日圆               79.400  79.470  -0.09  -2.18  81.170
    英镑/日圆                   140.24  140.35  -0.08  -2.62  144.02
    澳元/新西兰元               1.0446  1.0435  +0.11  +0.61  1.0383
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 白云/杜明霞/孙国玉/侯雪苹/王颖；审校 孙茉莉/于春红/李爽/许娜/陈宗琦)
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