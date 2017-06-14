更新版 1-中国数据：5月工业超预期经济仍显韧性，下半年增速回落料温和

* 5月工业和消费稳健，投资略有下行 * 房地产和基建投资向下压力较大 * 下半年经济放缓之势料温和 * 强监管、去杠杆政策环境延续 (新增更多数据细节和评论) 路透北京6月14日 - 中国国家统计局最新公布的5月数据显示，工业和消费均超预期， 投资则受房地产和基建拖累增速有所下行；整体而言，中国经济仍保持一定韧性，放缓之势 也弱于市场预期，多数分析人士预计，下半年经济增速回落料温和。 鉴于经济下行压力尚不大，强监管、去杠杆政策环境不会有变，货币政策继续保持“不 紧不松”状态。 “5月宏观数据再次印证经济没有大家预期得那么弱，我们可能不会经历一个典型意义 上的拐点。”招商银行资产管理部高级分析师刘东亮表示。 他称，由于宏观经济难以见到断崖式的典型拐点，经济仍保持相对景气，未来回落也会 更加温和，因此预计强监管、去杠杆的政策环境仍将继续，央行主动出手制止广谱利率上升 的意愿不大，美联储加息后，中国央行甚至仍有较大可能再次调升操作利率。 国家统计局周三公布，5月规模以上工业增加值同比增长6.5%，高于路透调 查预估中值6.3%；5月社会消费品零售总额同比增10.7%，略高于路透调查预估 中值10.6%。 统计局并公布，1-5月固定资产投资同比增长8.6%，逊于路透调查中值8.8 %。其中，前五月民间固定资产投资同比增速为6.8%。 “目前来说，经济呈现总体平稳、稳中向好的态势，下一阶段还是可以保持这种态势。 ”国家统计局新闻发言人刘爱华表示，不过她同时指出，也要看到国际国内不稳定不确定因 素依然存在，结构性矛盾依然突出，转型升级任重道远。 刘爱华称，去产能方面，今年钢铁、煤炭去产能任务分别完成了60%和40%以上。去库存 方面，商品房待售面积5月末同比下降8.5%，降幅比上月扩大1.3个百分点。去杠杆方面，微 观企业杠杆率也在持续下降，4月末，规模以上工业企业的资产负债率是56.2%，同比下降0. 6个百分点。总体来说，实体经济确实在趋好。 市场已普遍认同，中国经济今年将呈现前高后低态势。随着房地产调控政策逐步显效， 下半年经济增速预计会有所放缓。对于调整程度有多大，各方存有差异。5月数据公布后， 有不少分析师认为下半年调整力度预计温和。 “虽然相对于一季度，二季度中国经济增速明显放缓，但依然是温和可控。”摩根士丹 利华鑫证券首席经济学家章俊表示，外需改善的因素依然积极，海外需求复苏会引导年内出 口延续恢复性增长，对中国经济起到一定的支撑；国内需求虽然在二季度有走软的迹象，但 整体依然温和可控，制造业投资和基建投资大体平稳，居民消费稳健。 他称，监管层在金融去杠杆过程中特别关注对实体经济的潜在负面影响，通过央行“收 短放长”等操作，在推动金融去杠杆的同时，尽量呵护实体经济的流动性。因此虽然近期流 动性出现季节性紧张，但对实体经济整体冲击不是很大。 得益于外部需求的改善和内需尚好的支撑，以及基数因素影响，稍早公布的中国5月以 美元计价进出口增幅双双反弹，均高于市场预期。铁矿砂、原油和天然气等大宗商品进口量 价齐升。 欲浏览工业增加值图表，请点选： tmsnrt.rs/2sqN7Wl 市场对数据反应平淡。中国股市沪综指早盘则收跌0.58%。 **投资动力减弱** 不过，5月投资增长动力开始减弱，这主要归因于房地产和基建增长的放缓，在整体监 管政策收紧、融资成本提高，以及财政支出压力加大的情况下，预计两者下半年仍会承受下 行压力。 统计局数据显示，前5月固定资产投资中的新开工项目计划总投资同比下降5.6%，前5月 房地产开发投资增速降至8.8%，为年内首次回落，新开工面积面积增速回落1.6百分点至9.5 %。 欲浏览房地产开发销售图表，请点选： tmsnrt.rs/2sqIhIP 海通证券宏观团队的姜超、顾潇啸称，5月单月固定资产投资增速7.9%，较4月继续小幅 回落。三大类投资中，制造业投资增速因低基数略反弹，但独木难支；基建投资增速创年内 新低，财政收支矛盾仍是掣肘；房地产投资增速17年以来首现回落，前期地产销量回升对地 产投资带动渐弱。 他们指出，地产需求降温。5月地产销量同比增速10.2%，较4月略反弹，但仍远低于一 季度的19.5%。新一轮楼市调控政策，尤其房贷利率回升，令地产需求持续低迷。金融去杠 杆背景下地产融资受限，令5月土地购置面积增速大跌转负，并拖累新开工面积增速小幅下 滑。 招商银行资产管理部高级分析师刘东亮则表示，基建主要受到地方投资增速下滑的影响 ，其中公共设施降幅稍大，考虑到财政部5月份发文进一步规范地方政府的融资行为，未来 地方基建可能会进一步承受压力。 他认为，未来房地产的降温仍会是温和。房地产整体继续走弱，投资在经历连续四个月 加速后终于出现回落，新开工面积也有所下滑，但销售增速降幅明显放缓，从累计增速看， 3月及4月销售增速分别下滑5.6%和3.8%，5月仅下滑1.4%，这意味着5月同比出现了一定程度 的企稳，且按照过往周期来看，此轮地产销售的下滑十分温和。“预计在销售端超预期刺激 下，地产业将继续维持温和降温的局面，不会出现硬着陆。” 统计局数据显示，前五月商品房销售面积增速比前四月回落1.4个百分点至14.3%；销售 额增速回落1.5%至18.6%。 “鉴于房地产投资和基建投资可能在下半年都难有作为，因此制造业投资成为稳定固定 资产投资的关键。”摩根士丹利华鑫的章俊表示，近期政府加大了针对实体经济的减税力度 ，希望能借此拉动经济内生性增长动力，从而降低因为房地产投资下滑和基建投资疲软造成 的稳增长压力 他们认为年内中国经济在供给侧改革的大框架下，伴随着货币政策回归中性立场，以及 结构性改革的逐步推进，经济增速可能会继续放缓，但整体节奏是温和可控。另外，海外美 联储政策加速回归正常化，以及日本和欧洲央行也存在跟进的可能的大背景下，对中国经济 还是存在一定的冲击。 “国内政策面应该强调政策的连续性和稳定性，这有利于提升政策的可预期性。从而在 一定程度上提升实体经济和金融市场参与者的风险偏好，推动投资决策的有效落地实施。” 章俊表示。 针对央行上周通过中期借贷便利（MLF）向市场投放4,980亿元人民币被不少人解读为“ 央行大放水”，中国金融时报周三报导称，货币政策继续保持“不紧不松”状态，本次MLF 操作正是给市场释放一个信号，是保持货币政策“稳健中性”态度的坚持，是对市场压力和 紧张情绪的缓解。 以下为中国5月工业与消费、前四月投资同比变动详情（%）： 实际值 预估中 前值 预估区间 上年同期 值 5月工业增加值 6.5 6.3 6.5 6.1-7 6.0 固定资产投资(不含农户)(1-5 8.6 8.8 8.9 8.5-9.2 9.6 月) 5月社会消费品零售总额 10.7 10.6 10.7 10.3-11.7 10 注：固定资产投资数据前值为2017年1-4月累计数据。 欲了解更多详情，请点选国家统计局网站：www.stats.gov.cn/ 欲浏览中国已公布经济指标，请点选；数据页面请点选。（完） (发稿 宿泱韫; 审校 杨淑祯)