更正-路透基点：青岛丽东化工启动6,000万美元贷款案--TRLPC

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
(因英文原文有误，修改第三段股权比例以及第七段借款人的经营业务)
路透6月14日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，韩国GS集团旗下的青岛丽东化工有限公司寻求6,000万美元一年期贷款，用于再融资和运营资本。
法国巴黎银行是这笔贷款的牵头行兼簿记行。利率为伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码200个基点。
GS集团旗下的新加坡GS Aromatics Pte Ltd为担保人。GS Aromatics持有借款人62%的股份，而政府拥有的阿曼国家石油公司和青岛红星有机化工有限公司各持股30%和8%。
银行承贷1,500万美元或更多，综合收益为275个基点，参与费为75个基点，并可得到牵头行兼簿记行头衔；承贷1,000-1,400万美元，综合收益为250个基点，参与费为50个基点，可得到主办行头衔。
承贷截止日期是7月14日，计划在8月7日当周签约。
青岛丽东化工有限公司曾在2016年6月筹措了一笔2,160万美元的一年期贷款。
GS集团的主营能源、零售、建筑和贸易等业务。(完) (编译 张涛；审校 白云)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为