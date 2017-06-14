更正-路透基点：青岛丽东化工启动6,000万美元贷款案--TRLPC

(因英文原文有误，修改第三段股权比例以及第七段借款人的经营业务)

路透6月14日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，韩国GS集团旗下的青岛丽东化工有限公司寻求6,000万美元一年期贷款，用于再融资和运营资本。

法国巴黎银行是这笔贷款的牵头行兼簿记行。利率为伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码200个基点。

GS集团旗下的新加坡GS Aromatics Pte Ltd为担保人。GS Aromatics持有借款人62%的股份，而政府拥有的阿曼国家石油公司和青岛红星有机化工有限公司各持股30%和8%。

银行承贷1,500万美元或更多，综合收益为275个基点，参与费为75个基点，并可得到牵头行兼簿记行头衔；承贷1,000-1,400万美元，综合收益为250个基点，参与费为50个基点，可得到主办行头衔。

承贷截止日期是7月14日，计划在8月7日当周签约。

青岛丽东化工有限公司曾在2016年6月筹措了一笔2,160万美元的一年期贷款。