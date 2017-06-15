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亚洲 | 2017年 6月 15日 星期四 08:00 BJT

重温稿--台湾货币市场：部分大行暂停拆出，资金趋紧拆款短票及RP利率齐扬

    * 拆款市场需求旺盛，利率略走升
    * 部分大行暂停拆出，资金趋紧俏
    * 短票利率走扬，少数已见0.40%
    * RP市场资金趋紧，利率略上升

     记者 罗两莎
    路透台北6月14日 - 台湾银行间拆款短率周三走扬。资金调度人员称，受到外资持续汇出，及部分大型银
行为调整积数而暂停供应资金，使原已偏紧的资金更趋紧俏；为反应市场资金情势，大型银行陆续拉高利率，
对票券商一周拆款利率升至0.36-0.37%，部分银行调高到0.38%。
    
    他们表示，距离月底愈来愈近，各金融机构资调人员均已感受到本月市场资金偏紧，因而加紧调整积数步
伐，今天部分大型银行暂停拆出；而手中有较多资金的银行亦适度拉高拆款利率。
    
    〞今天需求满强的，利率比昨天微幅上调。〞一大型银行资调人员说。
   
    另一大型银行资调人员则称，为调整积数今天暂停供应资金，〞(拆款及短票)通通不开门，我们还是调整
一下积数比较好。〞
    
    他们指出，市场估美国FED今晚宣布升息机率高，近日外资扩大卖超台股并大举汇出，加上税款缴库等因
素，致市场资金紧俏，再加上部分大型银行率先拉高拆款利率，进而带动短率走扬。  
    
    票券商方面，资调人员亦称，今天市场资金更趋紧俏，钱也变得比较不好拿，除到期续拆外，若要新增拆
款额度难度亦明显升高，利率略为走高，目前一周拆款利率落在0.36-0.37%，最高至0.38%。  
    
    〞今天到期续做的还好拿，但要新增就不容易拿到钱了，有人已经把利率拉高到0.38%了。〞一大型票券
商资调人员说。
        
    首批综所税款已于上周五缴库，至于第二批及第三批委托取款日则分别为15日、22日，资金一样在取款隔
日缴付国库。根据财政部统计资料显示，5月1日至6月3日止，民众综合所得税信用卡缴税累计逾96.1万件，合
计金额高达约773.79亿台币。 
                
    台湾央行今天傍晚预告，本周五将发行的七天期定存单，利率维持在0.20%不变。
     
 本地时间17:51                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                       30.230                    30.227    
 台湾加权股价指数<.TWII        10,072.46                  10,128.15    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.184%                    0.184%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.182-0.250%               0.180-0.300%
   --一周拆款利率区间           0.182-0.380%               0.181-0.380%
   --两周拆款利率区间           0.200-0.380%               0.300-0.365%
    
   
    **短票利率升少数见0.40%**
    
    短票方面，票券商交易员表示，今天市场资金趋紧加上发票量较大，致资金调度难度升高，利率亦跟着走
高，少量短票利率已看到较高的〞4字头(0.4%)〞。
    
    他们指出，这波外资卖超台股并汇出的趋势，短期内应该不太可能马上反转，料在外资继续汇出之下，资
金将续趋紧，利率可能会再走高。
     
    〞气氛不太对劲，大家都觉得很紧，有钱就先拿吧，先不管利率高低了。〞一大型票券商交易员说，〞目
前还没找到一棵大的摇钱树，只好加强力道把票赶快卖出去，万一到月底票都卖不出去，就死定了。〞
       
    今日主要票券商与银行间承作跨月/季自保短票利率成交在0.36-0.38%，少数在0.40%，上日则在0.36-0.3
7%，以0.37%为主，少数见到0.38%；月内短票交投则落在0.33-0.34%，上日在0.33-0.36%。 
              
    据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.367%，区间在0.34-0.38%，成交量为59.05亿
台币；前日加权平均利率在0.366%，区间在0.30-0.38%，成交量为53.91亿台币。
    
    台湾央行周三发行1,251.5亿台币定存单，发行余额增2亿台币。
      
    本周央行存单到期金额1兆(万亿)591亿台币，余日资金落点分别为：周四1,728亿、周五1,442.5亿。
    
    拆款中心资料显示，周三银行超额准备为234亿台币，累计超额准备负2,089亿台币、加计前期1%的
超额准备224亿台币。 
    
    
    **资金趋紧RP利率略升**
    
    债券附买回(RP)市场方面，大型票券商交易员称，因愈来愈接近月底，今天RP市场开始感受到资金变紧了
，利率也略走升，特别是在跨月资金方面，利率亦必须变得比较有弹性，方可调到所需资金。
    
    〞今天开始有点紧了，去跟银行匡钱时变得有点卡卡的，投信也偏走钱，利率有稍微上来一点点啦。〞一
大型票券商交易员说。
    
    证券商交易员亦称，受外资持续汇出影响，今天银行端比较缺钱，且有客户考量季底因素，短钱比较没问
题，但长一点天期的资金，利率已被要求应略为拉高。
    
    〞跨月的钱今天有人开口要0.42%，但我们开在0.41%。〞一大型证券商交易员说。
    
    本周紧缩因子有：周四央行将发行两年期定存单，金额300亿台币；周五则有财政部增额发行106甲4期10
年公债，金额250亿台币。
       
    今日证券商与金融机构月内公债RP利率主要成交在0.30-0.31%，上日在0.31-0.32%，跨月则在0.31%，上
日在0.32%；月内公司债RP利率主交投落在0.41-0.42%，上日亦同，跨月在0.41-0.42%，上日在0.42-0.43%。
    
    大型票券商方面，今天极短天期利率与上日相同，主要在0.22-0.23%；与金融机构承作月内公债RP利率主
要成交在0.27-0.29%，上日在0.27%；而跨月则在0.29-0.30%，上日为0.28%、部分在0.30%；另外，月内公司
债RP成交0.27-0.32%，上日在0.28-0.29%，跨月在0.32-0.33%，上日在0.30-0.31%。(完) 

 (审校 曾祥进)
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