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亚洲 | 2017年 6月 15日 星期四 09:57 BJT

更正-中国债市动态：主要现券收益率先降后反弹，市场寄望中国不跟进上调利率

(更正：内文第三段国债和国开债报价写反。)

路透上海6月15日 - 在美联储(FED)如期加息后，中国银行间债市周四早盘主要现券收益率一度续降，因此前已有充分预期，且5月M2增速创下历史新低，市场寄望中国央行不再跟进上调逆回购利率；不过开盘的多头冲动过后，机构情绪开始转为冷静，现券收益率出现反弹跌幅收窄。

FED周三升息，为三个月来第二次，并宣布将从今年开始缩减所持公债和其它证券规模，表明了对美国经济持续增长和就业市场继续增强的信心。

交易员透露，剩余期限近10年的国开债170210稍早最低探至4.17%，现回升至4.1925%，上日尾盘在4.20%附近；同期限国债170010最新成交3.52%，上日尾盘为3.53%。IRS(利率互换)方面早盘则相对淡静，甚至微涨。

受金融体系降低杠杆影响，中国5月M2同比增长9.6%，首现个位增速并创下历史新低，当月新增信贷则在表外融资转回表内等支撑下依旧强劲。(完) (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)
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