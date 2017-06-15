更正-中国债市动态：主要现券收益率先降后反弹，市场寄望中国不跟进上调利率

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
(更正：内文第三段国债和国开债报价写反。)
路透上海6月15日 - 在美联储(FED)如期加息后，中国银行间债市周四早盘主要现券收益率一度续降，因此前已有充分预期，且5月M2增速创下历史新低，市场寄望中国央行不再跟进上调逆回购利率；不过开盘的多头冲动过后，机构情绪开始转为冷静，现券收益率出现反弹跌幅收窄。
FED周三升息，为三个月来第二次，并宣布将从今年开始缩减所持公债和其它证券规模，表明了对美国经济持续增长和就业市场继续增强的信心。
交易员透露，剩余期限近10年的国开债170210稍早最低探至4.17%，现回升至4.1925%，上日尾盘在4.20%附近；同期限国债170010最新成交3.52%，上日尾盘为3.53%。IRS(利率互换)方面早盘则相对淡静，甚至微涨。
受金融体系降低杠杆影响，中国5月M2同比增长9.6%，首现个位增速并创下历史新低，当月新增信贷则在表外融资转回表内等支撑下依旧强劲。(完) (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为