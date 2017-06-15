重发-《国际主要央行公开市场操作一览》--6月15日

(重发以更新欧洲及日本央行相关背景)

路透上海6月15日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)6月14日在三个月内第二度加息，将联邦基金利率目标区间上调25个基点，至1.00-1.25%，并预计今年再加息一次，显示美联储基本未受近期经济数据良莠不齐的影响。

美联储还发布了首份缩减4.2万亿美元公债和抵押贷款支持债券(MBS)组合计划的明确纲要，宣布将从今年开始缩减所持公债和其它证券规模，表明了对美国经济持续增长和就业市场继续增强的信心。

欧洲央行(ECB)6月决定维持主要再融资利率在0.00%不变，维持存款工具利率在-0.40%不变，同时维持贷款工具利率在0.25%不变。ECB管委会预期，央行的主要利率将在较长时间内保持在目前水平，并且会远超过净资产购买的期限。ECB同时关上继续降息的大门，认为欧元区经济正在反弹，但表示通胀料将在未来几年内依然偏低，因此仍需要大量发钞。

日本央行2016年9月再大幅调整货币政策框架，改为以利率为目标，此前使用了三年多但没能提振经济的大规模印钞措施退居其次，但没有进一步调低负利率，也没有扩大资产购买目标。日本央行2017年4月27日维持政策不变，并对经济提出较上月更为乐观的看法，显示该行相信海外需求升温将协助日本延续出口带动的经济复苏。

台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 加权中标利率

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临时操作：

6/14 隔夜逆回购 -1,630.56 0.75%(固定利率)

6/13 隔夜逆回购 -1,729.73 0.75%(固定利率)

6/12 隔夜逆回购 -1,521.98 0.75%(固定利率)

6/9 三天逆回购 -1,553.44 0.75%(固定利率)

6/8 隔夜逆回购 -1,515.82 0.75%(固定利率)

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永久操作：

6/13 买入MBS 4.72 --

6/13 买入MBS 8.52 --

6/12 买入MBS 14.15 --

6/9 买入MBS 5.34 --

6/8 买入MBS 14.42 --

《本周主要新闻》 --美联储(FED)在三个月内第二度加息，并宣布将从今年开始缩减所持公债和其它证券规模，表明了对美国经济持续增长和就业市场继续增强的信心。

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性。具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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6/14 七天期反向交易 0.40亿美元 1.65%(固定利率)

6/13 七天期反向交易 110.131 0%(固定利率)

《本周主要新闻》

--欧洲央行关上继续降息的大门，认为欧元区经济正在反弹，但表示通胀料将在未来几年内依然偏低，因此仍需要大量发钞。

--欧洲央行下调通胀预期以反映油价下跌状况，但全面上调直至2019年的预估区间内每年的经济成长预估。

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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周三 351,350

上周三 349,680

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当期变化 1,670

金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。

日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括购和买断。

《本周主要新闻》

--日本央行否认了该行在大规模资产购买计划接近极限的情况下致力于“秘密缩表”的猜测，称该行缩减债券购买，是反映了美债给日债收益率带来的上行压力减弱。

--日本央行副总裁岩田规久男称，日本央行很难详细描述未来将如何退出货币刺激政策。但他表示，日本央行会继续寻找更好的办法与公众进行沟通，让公众了解央行资产购买会如何影响央行的财务状况。

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率0.65%。

《本周主要新闻》

--台湾央行周三发行1,251.5亿台币定存单，较当日到期定存单金额1,249.5亿台币，发行余额增2亿台币。

--台湾央行周二发行2,081亿台币定存单，较当日到期定存单金额2,086亿台币，发行余额减5亿台币。

--台湾央行周一发行4,078亿台币定存单，较今日到期定存单金额4,085亿台币，发行余额减7亿台币。