更新版 1-台湾央行：2016年底国际投资净资产部位达1兆1,015.9亿美元，续创新高

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
(新增央行官员说法及相关数字)
路透台北6月15日 - 台湾央行周四公布，至2016年底止，台湾的国际投资净资产部位达到1兆1,015.9亿美元，续创历史新高，较2015年底增加353.2亿美元或3.3%，但退居为全球第五大净债权国／地区，香港则超越台湾并跃居第四大。
台湾央行表示，这主要是因为台股去年大涨11%，外资持有台股市值增加，对外负债亦随之增加；但相对的，去年香港股市小跌，对外负债较小。
〞股市上涨、外资持有台股的市值增加，我们的负债也跟着增加。〞台湾央行经济研究处副处长蔡烱民说。
央行并称，至2016年底台湾对外资产总额达1兆7,753.3亿美元，较2015年底增加1,238.1亿美元或7.5%，主要是保险公司国外债券投资及银行部门存放国外联行增加。
在对外负债方面，央行表示，2016年底对外负债总额为6,737.5亿美元，较2015年底增加884.8亿美元或15.1%，主要是外资增持台股及股价上扬，以及银行部门自国外引进资金增加。
央行指出，2016年底台湾对外资产仍高于负债，两相互抵后，国际投资的净资产部位达到1兆1,015.9亿美元，较2015年底增加353.2亿美元或3.3%。
台湾央行称，所谓〞国际投资部位表〞，是记载一国／地区中央银行、银行部门、政府部门与民间部门对外持有的金融资产与负债的存量统计。（完） (记者 罗两莎 ；审校 乔艳红)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为