重温稿-《中国新债预测》30年续发国债预测均值3.90%，料保险机构需求仍为主力

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
* 招标品种：财政部30年续发国债
* 招标金额：280亿元
* 招标时间: 周五(16日)10:35-11:35
* 受访人数: 7位(银行、券商、保险)
* 预测区间：3.88%-4.05%
* 预测均值: 3.90%(按各家机构预测值平均)
路透上海6月15日 - 中国财政部周五将招标续发行30年国债。路透调查显示，30年期国债虽流动性不佳，但料保险机构仍为需求主力，明日新债定位或接近估值，收益率预测均值落在3.90%附近。
上海一银行交易员表示，明日新债“需求应该还可以，也要看看明天二级情绪，本来也只有保险投，保险最近资金应该也不缺 。”
中债国债到期收益率曲线显示，30年期最新收益率为3.9025%。本次续发国债的标的券170005中债估值为3.9016%。
明日招标新债为今年第五期记账式附息国债第二次续发；采用单一价格招标方式，标的为价格。全部采用竞争性招标，进行甲类成员追加投标。招标当日，之前发行的同期国债当日停止交易一天；招标结束至6月19日进行分销；6月21日起与之前发行的同期国债合并上市交易。
上述续发行国债的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与之前发行的同期国债相同。从2017年2月20日开始计息；票面利率3.77%；按半年付息。发行手续费为承销面值的0.1%。
标位限定方面，投标标位变动幅度为0.18元，每一承销团成员投标标位差为30个标位。投标标位区间为招标日前1至5个工作日财政部公布的中国国债收益率曲线中，待偿期为30年的国债收益率算术平均值上下各浮动10%所对应的全价。(完) (发稿 吴芳； 审校 林高丽)
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路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为