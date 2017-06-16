重发-台湾汇市：台币早盘随美元转强而走贬，外资大举汇出加重贬值力道

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路透台北6月16日 - 台币兑美元周五早盘走贬；交易员表示，受美元走强、外资大举汇出，及海外NDF市场做多美元等冲击，早盘台币贬幅扩大，且一举贬破30.300大关，吸引出口商进场抛汇惟不敌外资买汇力道，促使台币进一步走低。

他们指出，美国FED升息一码并公布缩表计划初步细节，显示美国货币政策将逐步走向正常化，带动美元转强、欧元则走弱；昨天海外市场提前反应，海外无本金交割远期外汇(NDF)美元/台币换汇点由折价转为看贬台币的溢价，早盘台币开低走低。

〞美国货币政策正常化啦，外资出去了，全部外资都在买(美元)啊，出口商都出来丢美金，外资买的很爽。〞一大型银行交易员说。

另一大型银行交易员亦称，外资一面倒买入美元并汇出，出口商则持续站在卖方，进场大砍美元，再度上演土洋大对决戏码，〞今天很忙，早盘外资很多(买美元)、出口商也很多，但出口商不管怎么丢，(美元)就是丢(跌)不下去，出口商和外资对战，外资略胜一筹。〞

本地时间10:41，台币兑美元报30.342，贬值9.5分，交易区间介在30.260-30.344；台北外汇经纪商成交3.96亿美元。韩元兑美元报1,130.1，上日收在1,124.1；台股加权指数则涨0.12%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点由上日的折价转为溢价，显示市场看多美元；目前一个月美元/台币远汇报30.331/30.341，上日收在30.330。

交易员预测今日台币主要交易区间：

•30.250-30.350

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