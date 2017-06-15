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亚洲 | 2017年 6月 16日 星期五 06:22 BJT

更新版 1-《全球汇市》美元触及6月最高，因经济数据支持美联储继续收紧政策

    * 美联储升息和前瞻指引提振美元
    * 美国初请失业金和费城联储数据推高美元
    * 英镑持平，英国央行利率决定公布后一度大涨

 (新增文末报价表格)
    路透纽约6月15日 - 美元周四升至逾两周高位，因美国经济数据强劲，令美国联邦储备
理事会(FED/美联储)继续收紧货币政策的理据增强。
    
    美国初请失业金人数上周降幅超预期，表明就业市场闲置进一步减少，6月纽约联储和
费城联储制造业数据均好于预期。
       
    美联储维持其以数据为依据的货币政策，表明经济报告与美联储预估一致，是继续加息
的必要条件。

    美元指数      盘中升至97.557，为5月30日来最高。
    
    在美国数据公布后，美元兑欧元      、瑞郎      和瑞典克朗      也触及5月30日
来最高。
    
    美元兑日圆      升至110.97日圆，为6月2日来最高。
    
    美元在周四美国数据发布前已走强，美联储周三将联邦基金利率目标区间上调25个基点
，至1.00-1.25%，提振美元。美联储还发布了首份缩减4.2万亿美元公债和抵押贷款支持债
券(MBS)组合计划的明确纲要。
    
    “美联储基本是重申其意图，即如果经济状况不出现严重恶化，将继续利率正常化进程
，在今年余下时间再升息一次，”WorldWideMarkets Online Trading首席市场策略师Josep
h Trevisani说。“我认为上述现实目前已开始渗透到市场中。”
        
    在23家和美联储直接交易的一级交易商中，路透访查了21家，其中有14家目前认为美联
储将在9月19-20日政策会议上宣布开始缩减资产负债表。其余的一级交易商预期美联储将在
12月12-13日政策会议上采取行动。

    英镑      在北美交易时段持平，此前跳升超过1美分，因有迹象显示，英国央行保持
利率在纪录低位的立场出现变化。
        
    又有两位英国央行政策制定者加入了福布斯的行列，投票支持升息。消息提振英镑在英
国央行公布维持利率不变的决定后几分钟最高升至1.2795美元。
        
    英镑在纽约尾盘变动不大，报1.2757美元。
    
                                 今日     上日    当日  今年以来  2016年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    欧元/美元                   1.1143   1.1217   -0.66   +5.99   1.0513
    美元/日圆                   110.91   109.56   +1.23   -5.10   116.87
    欧元/日圆                   123.63   122.88   +0.61   +0.40   123.14
    美元/瑞郎                   0.9750   0.9707   +0.44   -4.21   1.0178
    英镑/美元                   1.2754   1.2751   +0.02   +3.39   1.2336
    美元/加元                   1.3268   1.3245   +0.17   -1.21   1.3430
    美元/离岸人民币             6.8061   6.7855   +0.30   -2.39   6.9726
    澳元/美元                   0.7576   0.7585   -0.12   +5.00   0.7215
    欧元/瑞郎                   1.0868   1.0891   -0.21   +1.41   1.0717
    欧元/英镑                   0.8737   0.8794   -0.65   +2.57   0.8518
    新西兰元/美元               0.7206   0.7265   -0.81   +3.82   0.6941
    美元/挪威克朗               8.5054   8.4212   +1.00   -1.52   8.6370
    欧元/挪威克朗               9.4785   9.4430   +0.38   +4.32   9.0858
    美元/瑞典克朗               8.7500   8.7018   +0.55   -3.93   9.1077
    欧元/瑞典克朗               9.7528   9.7627   -0.10   +1.80   9.5799
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 利棣儿；审校 母红/龚芳)
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