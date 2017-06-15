更新版 1-《全球汇市》美元触及6月最高，因经济数据支持美联储继续收紧政策

* 美联储升息和前瞻指引提振美元 * 美国初请失业金和费城联储数据推高美元 * 英镑持平，英国央行利率决定公布后一度大涨 (新增文末报价表格) 路透纽约6月15日 - 美元周四升至逾两周高位，因美国经济数据强劲，令美国联邦储备 理事会(FED/美联储)继续收紧货币政策的理据增强。 美国初请失业金人数上周降幅超预期，表明就业市场闲置进一步减少，6月纽约联储和 费城联储制造业数据均好于预期。 美联储维持其以数据为依据的货币政策，表明经济报告与美联储预估一致，是继续加息 的必要条件。 美元指数 盘中升至97.557，为5月30日来最高。 在美国数据公布后，美元兑欧元 、瑞郎 和瑞典克朗 也触及5月30日 来最高。 美元兑日圆 升至110.97日圆，为6月2日来最高。 美元在周四美国数据发布前已走强，美联储周三将联邦基金利率目标区间上调25个基点 ，至1.00-1.25%，提振美元。美联储还发布了首份缩减4.2万亿美元公债和抵押贷款支持债 券(MBS)组合计划的明确纲要。 “美联储基本是重申其意图，即如果经济状况不出现严重恶化，将继续利率正常化进程 ，在今年余下时间再升息一次，”WorldWideMarkets Online Trading首席市场策略师Josep h Trevisani说。“我认为上述现实目前已开始渗透到市场中。” 在23家和美联储直接交易的一级交易商中，路透访查了21家，其中有14家目前认为美联 储将在9月19-20日政策会议上宣布开始缩减资产负债表。其余的一级交易商预期美联储将在 12月12-13日政策会议上采取行动。 英镑 在北美交易时段持平，此前跳升超过1美分，因有迹象显示，英国央行保持 利率在纪录低位的立场出现变化。 又有两位英国央行政策制定者加入了福布斯的行列，投票支持升息。消息提振英镑在英 国央行公布维持利率不变的决定后几分钟最高升至1.2795美元。 英镑在纽约尾盘变动不大，报1.2757美元。 今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1143 1.1217 -0.66 +5.99 1.0513 美元/日圆 110.91 109.56 +1.23 -5.10 116.87 欧元/日圆 123.63 122.88 +0.61 +0.40 123.14 美元/瑞郎 0.9750 0.9707 +0.44 -4.21 1.0178 英镑/美元 1.2754 1.2751 +0.02 +3.39 1.2336 美元/加元 1.3268 1.3245 +0.17 -1.21 1.3430 美元/离岸人民币 6.8061 6.7855 +0.30 -2.39 6.9726 澳元/美元 0.7576 0.7585 -0.12 +5.00 0.7215 欧元/瑞郎 1.0868 1.0891 -0.21 +1.41 1.0717 欧元/英镑 0.8737 0.8794 -0.65 +2.57 0.8518 新西兰元/美元 0.7206 0.7265 -0.81 +3.82 0.6941 美元/挪威克朗 8.5054 8.4212 +1.00 -1.52 8.6370 欧元/挪威克朗 9.4785 9.4430 +0.38 +4.32 9.0858 美元/瑞典克朗 8.7500 8.7018 +0.55 -3.93 9.1077 欧元/瑞典克朗 9.7528 9.7627 -0.10 +1.80 9.5799 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 利棣儿；审校 母红/龚芳)