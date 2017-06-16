更正-国际油市：油价小升但仍接近六个月低位，受累于全球供应过剩

(更正：因英文原文有误，澄清第四段是指存在利比亚部分暂停出口的威胁，目前并未实际减少出口。)

路透新加坡6月16日 - 油价周五小涨，但仍距六个月低位不远。供应持续过剩打压市场，尽管石油输出国组织(OPEC)带头减产。

0656GMT，布兰特原油期货涨0.20美元或0.4%，至每桶47.12美元。

美国原油期货涨0.10美元或0.2%，至每桶44.56美元。

交易商指，略有上涨是缘于存在利比亚部分暂停出口的威胁。

不过两种指标油价自5月末以来均下跌超过13%，当时以石油输出国组织(OPEC)为首的产油国决定延长减产协议九个月至2018年第一季结束。

而美国的石油产出增长，影响了减产协议的效果。

此外俄罗斯的出口和产量维持高位，也造成了供应持续过剩。

据行业消息人士和路透测算显示，俄罗斯第三季通过输油管的石油出口料为6,120万吨(约合500万桶/日)，第二季为6,050万吨。