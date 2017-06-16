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亚洲 | 2017年 6月 16日 星期五 17:35 BJT

更新版 1-中国汇市：美元指数反弹致人民币小幅收跌，结汇情绪略有升温

    * 人民币小幅收跌，中间价下探两周低点
    * 美指转为企稳反弹，CNH下跌并结束倒挂走势
    * 市场结汇情绪渐升，汇价下跌空间受限
    * 5月结售汇数据对市场影响有限

 (新增评论和收盘报价)
    路透上海/北京6月16日 - 人民币兑美元即期周五收跌，中间价则下探两周
低点。交易员称，昨日夜盘时段美元指数扩大反弹，离岸CNH扩大跌幅，并结束逾一个月倒
挂走势，小幅拖累在岸汇价，但市场结汇情绪略升，午后美元指数回落。今日公布的5月结
售汇数据在预期之中，对市场影响有限。
    
    他们并指出，较好美国就业数据一扫此前疲软通胀数据的阴霾，市场对后续美联储的加
息预期仍有期待，这帮助美元指数展开反弹，但美国总统特朗普仍是麻烦缠身，政治因素料
会继续干扰美元表现，反弹持续性不足。

    “今天市场主要跟着美元走，感觉干预少了，央妈的态度比较宽松。”一中资行交易员
称。
    
    亦有外资行交易员表示，美元对人民币会反弹，但逆转趋势应该不太可能的，影响美元
的政治因素比较多，大反弹也不太可能。

    虽然在岸市场贬值预期逐渐消散，但仍有部分国际机构看空人民币。Hayman Capital M
anagement创始人Kyle Bass周四称，他仍在做空人民币，因为他认为中国的信贷泡沫问题在
“扩散”。Bass长期以来一直认为人民币兑美元会贬值30%。
    
    全球汇市方面，日圆周五跌至两周低点，之前日本央行维持利率不变，并暗示在收紧超
宽松货币政策方面不急于仿效美国联邦储备理事会(美联储/FED)。美元已从美联储加息后所
及两周高位回落。

    “我听不出来美联储试图让市场打消有关利率峰值极低的预期。我觉着这是当前会抑制
美元的一个因素。”法国兴业银行驻伦敦外汇策略师Kit Juckes说。
    
    以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市
场人民币的主要报价：
    
 在岸市场人民币兑美     今日          上日          升贬
 元                                             
 即期成交价格<CNY=C    6.8139        6.7975        -0.24%
               FXS>                             
   中间价              6.7995        6.7852        -0.21%
 成交额<CNYSPTVOL=C  250.63亿美   257.09亿美元        
               FXT>      元                     
 日内波动幅度(pips)      130       日低6.8172    日高6.8042
   今年以来升贬幅度                                     1.99%
 2005年汇改以来升贬                                    21.46%
               幅度                             
  一年期美元/人民币         1268                             
               掉期                             
                                                
                                                      
 离岸人民币市场         今日          上日                   
   CNH即期             6.8177        6.8078                  
 一年期NDF<CNY1YNDF    6.9888        6.985                   
              OR=>                              
 
    中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.812；人
民币兑欧元、日圆和英镑15点
的参考汇率为7.5998、6.1257和8.6995。

    中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1
2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月
起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和
英镑参考价。（完）

 (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 乔艳红/曾祥进)
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