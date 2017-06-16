更新版 1-中国汇市：美元指数反弹致人民币小幅收跌，结汇情绪略有升温

* 人民币小幅收跌，中间价下探两周低点 * 美指转为企稳反弹，CNH下跌并结束倒挂走势 * 市场结汇情绪渐升，汇价下跌空间受限 * 5月结售汇数据对市场影响有限 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京6月16日 - 人民币兑美元即期周五收跌，中间价则下探两周 低点。交易员称，昨日夜盘时段美元指数扩大反弹，离岸CNH扩大跌幅，并结束逾一个月倒 挂走势，小幅拖累在岸汇价，但市场结汇情绪略升，午后美元指数回落。今日公布的5月结 售汇数据在预期之中，对市场影响有限。 他们并指出，较好美国就业数据一扫此前疲软通胀数据的阴霾，市场对后续美联储的加 息预期仍有期待，这帮助美元指数展开反弹，但美国总统特朗普仍是麻烦缠身，政治因素料 会继续干扰美元表现，反弹持续性不足。 “今天市场主要跟着美元走，感觉干预少了，央妈的态度比较宽松。”一中资行交易员 称。 亦有外资行交易员表示，美元对人民币会反弹，但逆转趋势应该不太可能的，影响美元 的政治因素比较多，大反弹也不太可能。 虽然在岸市场贬值预期逐渐消散，但仍有部分国际机构看空人民币。Hayman Capital M anagement创始人Kyle Bass周四称，他仍在做空人民币，因为他认为中国的信贷泡沫问题在 “扩散”。Bass长期以来一直认为人民币兑美元会贬值30%。 全球汇市方面，日圆周五跌至两周低点，之前日本央行维持利率不变，并暗示在收紧超 宽松货币政策方面不急于仿效美国联邦储备理事会(美联储/FED)。美元已从美联储加息后所 及两周高位回落。 “我听不出来美联储试图让市场打消有关利率峰值极低的预期。我觉着这是当前会抑制 美元的一个因素。”法国兴业银行驻伦敦外汇策略师Kit Juckes说。 以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美 今日 上日 升贬 元 即期成交价格<CNY=C 6.8139 6.7975 -0.24% FXS> 中间价 6.7995 6.7852 -0.21% 成交额<CNYSPTVOL=C 250.63亿美 257.09亿美元 FXT> 元 日内波动幅度(pips) 130 日低6.8172 日高6.8042 今年以来升贬幅度 1.99% 2005年汇改以来升贬 21.46% 幅度 一年期美元/人民币 1268 掉期 离岸人民币市场 今日 上日 CNH即期 6.8177 6.8078 一年期NDF<CNY1YNDF 6.9888 6.985 OR=> 中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.812；人 民币兑欧元、日圆和英镑15点 的参考汇率为7.5998、6.1257和8.6995。 中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1 2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月 起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和 英镑参考价。（完） (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 乔艳红/曾祥进)