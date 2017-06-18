重温稿-《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的6月12日-6月16日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周贬0.02%。美联储加息之前，人民币保持横盘整理；加息当日伴随美元指数的V型走势，人民币先升后跌，周五离岸人民币亦随美元反弹跌破6.83关口创逾两周新低，与在岸汇价结束倒挂。不过政治因素可能会影响美元指数继续反弹，而境内结汇意愿的松动也将限制人民币进一步下跌的空间。 公开市场操作: --在美联储（FED）年内第二次升息后，中国央行当周并未如3月一般跟随FED脚步上调公开市场逆回购利率。正值半年末MPA（宏观审慎评估）考核的敏感时点，保持流动性平稳成为第一要务，央行因此保持定力暂按兵不动。

业内人士指出，除维稳需要外，5月金融数据中广义货币供应量(M2)增速创新低，表明此前降杠杆监管政策效果已显现；而前期市场利率不断上行令企业发债遇阻，对实体经济的负面影响也难以忽视，加上近期人民币汇率走势转强，也为货币政策适度微调留出了空间。

他们并认为，尽管政策态度有所软化，但今年金融去杠杆的宏观调控方向未改，只是适度放缓监管节奏，货币政策并未由紧转松；而且考虑到近来债市情绪恢复很快，收益率快速回落后若进一步释放放松信号，可能会起到刺激重新加杠杆的反效果。因此政策中性的基调短期内难改，若有需要甚至在半年末过后还有微调边际收紧的可能。

而央行周五未续做到期的MLF（中期借贷便利），但当日公开市场逆回购操作放量，超额对冲MLF到期规模，当周净投放达4,100亿元人民币，创近五个月来单周新高。业内人士认为，上周央行已提前超量续做本月到期的MLF，因此今日以逆回购替代对冲也在情理之中。

债市: --中国银行间债市当周现券走强，10年国债收益率跌幅接近10个bp(基点)。美联储年内二度加息后，中国央行并未跟进上调政策利率，且在公开市场上加大逆回购操作力度，配合5月M2增速创历史新低，流动性及货币政策预期改善推动现券走暖；不过市场对季末MPA压力下的资金面仍持谨慎观望态度，后半周现券及衍生品均回吐部分涨幅。

票据: --中国票据市场转贴利率本周居高难下，国有及股份制银行（国股）承兑的各期限票据成交水平仍全线在5%以上，受制于半年末MPA（宏观审慎评估）考核压力，银行间跨月资金价格持续高位运行，票据利率倒挂现象也因此延续。未来两周半年末因素压力仍在，在高资金利率以及规模考核双重压力下，收票需求难有明显回暖，转贴利率料依旧高企。