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债券 | 2017年 6月 19日 星期一 07:00 BJT

重温稿-美国债市：公债收益率下跌，美国数据令对美联储升息的疑虑加重

    * 5月美国房屋开工数据弱于预期
    * 数据令对美联储今年可进行第三次升息的疑虑加重
    * 公债收益率本周周线全面下跌

    路透纽约6月16日 - 美国公债收益率周五下跌，各年期公债收益率本
周周线下滑，此前美国公布的房屋开工数据弱于预期，燃点对美国联邦储
备理事会(美联储/FED)在今年余下时间再次升息的疑虑。

    美国商务部公布，美国5月房屋开工下降5.5%，经季节调整后年率为1
09.2万户，此为去年9月来最低，预估为122万户。
        
    分析师表示，数据令对美国经济潜在体质的忧虑加重，周三美国政府
数据显示，通胀和零售销售数据远逊于市场预期。
    
    分析师说，经济数据也加重了交易商对美联储能否在今年余下时间再
次升息的疑虑。美联储周三宣布升息，为今年内第二次，并预期在年底前
再加息一次。
    
    “如果楼市疲弱，那么，经济成长也将会转弱，”Evercore ISI固定
收益策略师Stan Shipley说，“在这样的环境下，美联储升息可能更趋谨
慎。”
    
    指标10年期公债           价格尾盘升2/32，收益率从周四尾盘的2
.162%跌至2.155%。两年期公债          尾盘涨2/32，收益率从周四尾
盘的1.355%跌至1.319%。

    美国通胀数据疲弱尤其令交易商担忧，认为这将是美联储周三公布的
收紧政策计划的一道障碍。美联储周三宣布将从今年开始缩减所持4.2万
亿美元公债和抵押贷款支持债券(MBS)，且预计今年再加息一次。
    
    “的确，导致市场对美联储升息路径有所怀疑的原因是通胀趋向放缓
，”驻纽约的瑞信利率部门全球主管Praveen Korapaty说。
        
    “其他经济数据也有点疲软，但我认为，主要问题是通胀轨迹。”
    
    不过，Korapaty表示，他预期通胀会反弹，瑞信预期，美联储将在9
月开始缩表，12月再次加息。
    
    两年期至30年期公债收益率本周周线均下跌，上周周线上升，10年期
公债收益率本周下跌约4个基点。
    
     -----------------------1919 GMT------------------------- 
    
                              价格        收益率%    变动       
    两年期公债                99-222/256   1.3192    -0.036
    三年期公债                100-18/256   1.4759    -0.021    
    五年期公债                100-6/256    1.745     -0.017
    七年期公债                100-44/256   1.9733    -0.011
    10年期公债                101-244/256  2.1549    -0.007
    30年期公债                104-120/256  2.7789    -0.006(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
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