更正-金属期市：伦铜基本持平，本周开局淡静

(更正：因英文原文有误，第二段改为“上日收盘几无变动”，非“上日跌近1%”。)

路透墨尔本6月19日 - 伦铜周一基本持平，因金融市场总体走势没有带来方向指引，潜在的库存增加或将限制价格走势。

0111 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜涨0.1%至每吨5,671美元，上日收盘几无变动。LME期铜在100和200日移动均线之间震荡，分别为5,778和5,512美元。

6月合约本周到期，合约到期常常触发LME仓库的仓单注册。

上海期交所期铜小跌0.2%至每吨45,500元人民币(6,682美元)。

LME期镍跌0.6%，回吐周五1%的升幅。由于预期菲律宾和印尼供应增加，价格承压。

美国5月住房开工连续第三个月下降，跌至八个月低点，建筑活动普遍降温。这表明楼市可能拖累美国第二季经济增长。

中国央行副行长陈雨露周五称，将引导金融机构加大对绿色金融投入的力度，除了传统工具之外，央行正在研究探索另外两种办法：一是研究探索把评级达标的绿色信贷资产纳入到货币政策操作合格质押品范围，二是进一步完善宏观审慎政策评估体系（MPA），探索把存款类金融机构的绿色信贷业绩评价纳入到MPA当中来。