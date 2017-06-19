版本:
中国
亚洲 | 2017年 6月 19日 星期一 17:19 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币微收贬，受油盘购汇和离岸人民币走贬带动

    * 人民币微收贬，中间价则略调升
    * 受油盘购汇和离岸人民币走贬带动
    * 人民币汇价低于中间价198点
    * 汇价若要反弹需要更多利好刺激

 (新增评论和收盘报价)
    路透上海/北京6月19日 - 人民币兑美元即期周一微收贬，中间价则略调升
。交易员称，人民币中间价逐渐企稳，但今日受油盘购汇和离岸人民币走贬带动，午后汇价
转为跌势，收盘价低于中间价198点；近期美元指数缺乏方向，汇价若要反弹需要更多利好
刺激。
    
    他们并指出，监管层是否会再次推升汇价还有待观察，自营机构自发推高的积极性目前
看并不高；若美指转为趋势性走弱，人民币料会跟随美元波动，市场参与者也会逐步适应汇
率弹性上升的过程。
    
    “中间价逆周期因子今天发挥了作用，让中间价往升值方向开，这一点市场已经摸索出
了规律。”一中资行交易员称。
    
    他并指出，由于今日购汇很强，尽管美元指数回落，但人民币汇价依然收贬，且比中间
价低198点。“目前看中间价只是心理上的震慑作用，市场可能并不买账。”

    另有中资行交易员表示，目前市场对汇价走势看法分歧比较大，这个位置附近上下都有
可能，但在有管理的情况下汇价稳定的概率较大。

    全球汇市方面，全球主要央行关于通胀和货币政策所发出的迥异信号，推动美元和欧元
在周一兑日圆走坚，交易员关注本周美联储官员将要发表的一系列讲话。

    “我认为证实美元(升值)的压力相当大，”CIBC外汇策略主管Jeremy Stretch称。“即
使没有对叶伦的直接批评，如果你觉得美国(10年公债)收益率不会升至2.20%上方，那就很
难买入。”
    
    以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市
场人民币的主要报价：

 在岸市场人民币兑美     今日          上日        升贬
 元                                             
 即期成交价格<CNY=C     6.817        6.8139      -0.05%
               FXS>                             
   中间价              6.7972        6.7995      0.03%
 成交额<CNYSPTVOL=C  287.15亿美   250.63亿美元      
               FXT>      元                     
 日内波动幅度(pips)      101       日低6.8182   日高6.80
                                                   81
   今年以来升贬幅度                                1.94%
 2005年汇改以来升贬                               21.41%
               幅度                             
  一年期美元/人民币         1225                        
               掉期                             
                                                
                                                    
 离岸人民币市场         今日          上日              
   CNH即期             6.8222        6.813              
 一年期NDF<CNY1YNDF    6.9915        6.9895             
              OR=>                              
 
    中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.8177；
人民币兑欧元、日圆和英镑15
点的参考汇率为7.6352、6.1382和8.7082。

    中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1
2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月
起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和
英镑参考价。（完）

 (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 乔艳红/杨淑祯')
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐