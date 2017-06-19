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亚洲 | 2017年 6月 19日 星期一 17:40 BJT

更新版 1-台湾货币市场：拆款短率稳在高位，央行减七天存单缓和外资汇出冲击

    * 央行大减七天期存单，减缓外资汇出冲击
    * 60天期短票销售量增，RP寿险资金多缺不一

 (更新拆款及央行定存单发行细节)
     记者 董永年
    路透台北6月19日 - 台湾银行间拆款短率周一稳在区间高位。资金调度人员称，央行上
周五大幅减少七天期存单发行，再加上两大龙头银行仍供应资金，今日市场气氛相对缓和，
惟利率稳在高位不变。
    
    他们指出，上周五外资扩大汇出金额至逾四亿美元，但央行也大幅减少七天期存单发行
达565亿台币，使得货币市场紧俏气氛有所缓和。由于银行因应季底调整积数、半年报作帐
等操作保守，因此今日尚未有跨季拆款的供应。
        
    〞感觉今天气氛好一些，要钱的比较少，可能有其他银行开门吧。〞一拆出方大型银行
资调人员说。
    
    另一拆入方银行资金调度人员表示，今日往来的外商银行较上周五稍微宽裕，再加上央
行少发行存单，因此资金调度不成问题。
    
    一大型票券商交易员则称，周一通常缺口比较小，但每家银行多缺不一，因此对利率的
要求仍有所坚持，大致维持上周五的水准。
    
    第三批综所税款委托取款日为22日，资金一样在取款隔日缴付国库。根据财政部统计资
料显示，5月1日至6月3日止，民众综合所得税信用卡缴税累计逾96.1万件，合计金额高达约
773.79亿台币。 
    
    台币兑美元周一收小升，终止连九贬走势；交易员表示，受出口商进场抛汇及
外资偏汇入等激励，台币止贬反弹；惟午后海外NDF市场反手做多美元，加上尾盘外资进场
买美元，使台币升幅收敛，尾盘仅以小升2分作收。
           
 本地时间17:33                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      30.361                     30.381    
 台湾加权股价指数<.TWII        10,250.60                  10,156.73    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.183%                    0.186%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.180-0.250%              0.184-0.200%  
   --一周拆款利率区间           0.180-0.390%              0.188-0.400%  
   --两周拆款利率区间           0.310-0.400%              0.210-0.400%
     
    **60天短票销售增**
    
    短票方面，票券商交易员表示，今日大型银行仍有续作短票，且因周一缺口不大，因此
过关不成问题。为了取得跨季底资金，也多销售利率更高的60天期短票，近日金额明显增加
。
    
    他们指出，银行因应半年报操作心态相当谨慎，但只要两大龙头银行有开门，市场信心
就得以维持。虽然银行对跨月短票利率有所坚持，但只要能度过季底，利率高些也无所谓。
     
       
    今日主要票券商与银行间承作跨月/季自保短票利率成交在0.38-0.40%，高位比重增加
，同上日。 
              
    据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.388%，区间在0.28-0.42%，
成交量为143.15亿台币；前日加权平均利率在0.394%，区间在0.28-0.41%，成交量为152.31
亿台币。上日自保60天短票成交加权平均利率在0.384%，区间在0.29-0.60%，成交量为72.7
2亿台币。
    
    台湾央行周一发行5,190.5亿台币定存单，发行余额减1.5亿台币。
    
    本周到期央行定存单共2兆665亿台币；分别为：周二2,449.50亿、周三1,063.00亿、周
四9,207.50亿及周五2,753.00亿。        
    
    拆款中心资料显示，周一银行超额准备为756亿台币，累计超额准备1,801亿台币
、加计前期1%的超额准备4,114亿台币。 
    
    
    **寿险多缺不一**
    
    债券附买回(RP)市场方面，券商交易员称，由于本周有数档国际债券交割，寿险资金有
些多缺不一。但投信与银行端资金尚称宽裕，调度不成问题。
    
    〞寿险有一点解钱（解约把钱抽回），银行对跨月利率要求较高。〞一证券商交易员说
。
    
    另一票券商交易员则称，今日寿险资金较多。为了取得跨月资金，月内与跨月利率有所
差别，利差达3基点。
    
    今日有太子建设发行20亿台币有担保公司债、统一企业25亿台币公司债还本、台塑石化
27.5亿台币公司债还本。 
    
    本周宽松与紧缩因子尚有：周二美国银行发行美元债4.75亿美元、裕融15亿台币公司债
还本、台塑石化27.5亿台币公司债还本。
    
    周三摩根大通发行美元债1.3亿美元、台湾人寿发行150亿台币次顺位公司债、三菱东京
日联银行发行美元债1.3亿美元、合库银80亿台币债券还本；周五花旗集团发行美元债4亿美
元、永丰银行22亿台币金融债还本、中国交通银行香港分行10亿人民币宝岛债到期还本。  
  
       
    今日证券商与金融机构月内公债RP利率主要成交在0.30-0.32%，跨月则在0.33-0.34%，
均同上日；月内公司债RP利率主交投落在0.41-0.42%，跨月在0.43-0.45%。
    
    大型票券商方面，今天极短天期利率与上日相同，主要在0.22-0.23%；与金融机构承作
月内公债RP利率主要成交在0.25-0.28%；跨月在0.28-0.33%。另外，月内公司债RP成交0.27
-0.30%，跨月在0.31-0.36%。(完) 

 (审校 乔艳红)
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