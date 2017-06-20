重温稿-台湾货币市场：拆款短率稳在高位，央行减七天存单缓和外资汇出冲击

* 央行大减七天期存单，减缓外资汇出冲击 * 60天期短票销售量增，RP寿险资金多缺不一 记者 董永年 路透台北6月19日 - 台湾银行间拆款短率周一稳在区间高位。资金调度人员称，央行上 周五大幅减少七天期存单发行，再加上两大龙头银行仍供应资金，今日市场气氛相对缓和， 惟利率稳在高位不变。 他们指出，上周五外资扩大汇出金额至逾四亿美元，但央行也大幅减少七天期存单发行 达565亿台币，使得货币市场紧俏气氛有所缓和。由于银行因应季底调整积数、半年报作帐 等操作保守，因此今日尚未有跨季拆款的供应。 〞感觉今天气氛好一些，要钱的比较少，可能有其他银行开门吧。〞一拆出方大型银行 资调人员说。 另一拆入方银行资金调度人员表示，今日往来的外商银行较上周五稍微宽裕，再加上央 行少发行存单，因此资金调度不成问题。 一大型票券商交易员则称，周一通常缺口比较小，但每家银行多缺不一，因此对利率的 要求仍有所坚持，大致维持上周五的水准。 第三批综所税款委托取款日为22日，资金一样在取款隔日缴付国库。根据财政部统计资 料显示，5月1日至6月3日止，民众综合所得税信用卡缴税累计逾96.1万件，合计金额高达约 773.79亿台币。 台币兑美元周一收小升，终止连九贬走势；交易员表示，受出口商进场抛汇及 外资偏汇入等激励，台币止贬反弹；惟午后海外NDF市场反手做多美元，加上尾盘外资进场 买美元，使台币升幅收敛，尾盘仅以小升2分作收。 本地时间17:33 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.361 30.381 台湾加权股价指数<.TWII 10,250.60 10,156.73 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.183% 0.186% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.180-0.250% 0.184-0.200% --一周拆款利率区间 0.180-0.390% 0.188-0.400% --两周拆款利率区间 0.310-0.400% 0.210-0.400% **60天短票销售增** 短票方面，票券商交易员表示，今日大型银行仍有续作短票，且因周一缺口不大，因此 过关不成问题。为了取得跨季底资金，也多销售利率更高的60天期短票，近日金额明显增加 。 他们指出，银行因应半年报操作心态相当谨慎，但只要两大龙头银行有开门，市场信心 就得以维持。虽然银行对跨月短票利率有所坚持，但只要能度过季底，利率高些也无所谓。 今日主要票券商与银行间承作跨月/季自保短票利率成交在0.38-0.40%，高位比重增加 ，同上日。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.388%，区间在0.28-0.42%， 成交量为143.15亿台币；前日加权平均利率在0.394%，区间在0.28-0.41%，成交量为152.31 亿台币。上日自保60天短票成交加权平均利率在0.384%，区间在0.29-0.60%，成交量为72.7 2亿台币。 台湾央行周一发行5,190.5亿台币定存单，发行余额减1.5亿台币。 本周到期央行定存单共2兆665亿台币；分别为：周二2,449.50亿、周三1,063.00亿、周 四9,207.50亿及周五2,753.00亿。 拆款中心资料显示，周一银行超额准备为756亿台币，累计超额准备1,801亿台币 、加计前期1%的超额准备4,114亿台币。 **寿险多缺不一** 债券附买回(RP)市场方面，券商交易员称，由于本周有数档国际债券交割，寿险资金有 些多缺不一。但投信与银行端资金尚称宽裕，调度不成问题。 〞寿险有一点解钱（解约把钱抽回），银行对跨月利率要求较高。〞一证券商交易员说 。 另一票券商交易员则称，今日寿险资金较多。为了取得跨月资金，月内与跨月利率有所 差别，利差达3基点。 今日有太子建设发行20亿台币有担保公司债、统一企业25亿台币公司债还本、台塑石化 27.5亿台币公司债还本。 本周宽松与紧缩因子尚有：周二美国银行发行美元债4.75亿美元、裕融15亿台币公司债 还本、台塑石化27.5亿台币公司债还本。 周三摩根大通发行美元债1.3亿美元、台湾人寿发行150亿台币次顺位公司债、三菱东京 日联银行发行美元债1.3亿美元、合库银80亿台币债券还本；周五花旗集团发行美元债4亿美 元、永丰银行22亿台币金融债还本、中国交通银行香港分行10亿人民币宝岛债到期还本。 今日证券商与金融机构月内公债RP利率主要成交在0.30-0.32%，跨月则在0.33-0.34%， 均同上日；月内公司债RP利率主交投落在0.41-0.42%，跨月在0.43-0.45%。 大型票券商方面，今天极短天期利率与上日相同，主要在0.22-0.23%；与金融机构承作 月内公债RP利率主要成交在0.25-0.28%；跨月在0.28-0.33%。另外，月内公司债RP成交0.27 -0.30%，跨月在0.31-0.36%。(完) (审校 乔艳红)