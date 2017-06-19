重温稿-《中国新债预测》国开1/3/5/10年债预测均值3.98%、4.12%、4.09%、4.12%

* 招标品种：国开行1/3/5/10年期固息增发债 * 招标金额：1年：40亿；3年：60亿；5年：50亿；10年：120亿 * 招标时间：1/3/5年：6月20日9:30-10:30；10年：6月20日9:30-11:10 * 受访人数：7位(银行、基金) * 预测区间：3.90%-4.10%；4.07%-4.15%；4.03%-4.15%；4.09%-4.16% * 预测均值：3.98%；4.12%；4.09%；4.12% 路透上海6月19日 - 中国国家开发银行 周二将招标增发一、三、五、10年四 期债。路透调查显示，周一现券情绪向好收益率大幅下行，带动一级乐观预期，四期债预计 均低于二级，均值分别落在3.98%、4.12%、4.09%、4.12%。 上海一银行交易员表示，相对短端，更看好10年期表现，“长债收益率下得多，大家缓 过劲来都开始干了，不过一年其实基本没怎么动。” 上海另一银行交易员提到，财政部明日首次开展国债做市支持，进行12亿元一年期国债 随买操作，虽然有利短债，但因操作量小，影响更多是情绪性的，而国开债品种不同，受益 可能更加有限。 中债银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，上述四个期限最 新收益率依次为4.1796%、4.2314%、4.1988%和4.2344%。 明日招标的四期债分别为该行今年第四期 、第五期 、 第六期 和第10期 的增发债，票面利率分别为3.20%、3.88% 、4.02%和4.04%。 具体发行条款如下： 2017年第4/5/6/10期增发债 --------------------------------------------------- 发行上限 1年：40亿；3年：60亿 5年：50亿；10年：120亿 期限/计息方式 1/3/5/10年固息 招标时间 1/3/5年：6月20日9:30-10:30 10年：6月20日9:30-11:10 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 6月22日 起息日 1年：2017/3/13；3年：2017/4/19 5年：2017/4/17；10年：2017/4/10 分销期 6/21-6/22 上市日 6月26日 基本承销额 不设立 付息频率 按年 发行人增发权利 保留 承揽费 1年：无；3年：0.05% 5年：0.10%；10年：0.15% ---------------------------------------------------(完) (发稿 吕雯瑾；审校 乔艳红)