更新版 1-中国证券：资本市场稳定运行的基础不牢靠，将保持监管定力--证监会

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
* 当前资本市场稳定运行的基础还不牢靠
* 证监会将保持监管定力，改进监管方式
* 把握好节奏和力度，避免政策碰头叠加 (（新增更多表述）)
路透上海6月20日 - 中国证监会副主席姜洋周二在上海表示，当前国内资本市场稳定运行的内在基础还不牢靠，证监会将继续保持监管定力，改进监管方式，继续把依法从严监管推向深入。
他在出席陆家嘴论坛时并称，要把防控金融风险放在更重要的位置，保持战略定力，对行业和市场证明行之有效的监管措施和做法不动摇，对市场反应的问题要及时应对。坚决防止大起大落，守住不发生系统性风险的底线。同时要在稳的前提下奋发有为，加快完善多层次资本市场体系。
他说，证监会将始终坚持市场化、法制化、国际化方向，坚持问题导向，优化改革路径，着力推进多层次资本市场四梁八柱的性质的改革，不断在准入与退出、激励与约束、监管制度等方面取得改革的新突破。
“我们清醒地认识到，改革不可能一蹴而就，越往后难度越大，希望市场各方对证监会的工作给予充分理解和大立支持，形成齐心协力推进资本市场改革发展的良好氛围。”他说。
他透露，未来一段时间，证监会将本着互利共赢的精神，深化市场共联共通，鼓励从事长期投资的机构投资者投资中国市场，扎实推进境内交易所与“一带一路”沿线国家的互利务实合作，鼓励符合条件的沿线国家企业发行熊猫债，积极推动国际原油期货的挂牌交易，不断提升中国资本市场国际化水平。
他说，未来的重点工作包括：一是继续引导上市公司、证券期货经营机构回归本原，专注主业。二是切实加强市场法制建设，从制度上解决违法成本偏低、执法手段不足、执法威慑力不足等问题。三是依托中国人民银行牵头的监管信息协作机制，加强信息共享和政策共同协调，把握好节奏和力度，避免政策碰头叠加，牢牢守住不发生系统性金融风险的底线。 （完） (发稿 李铮／张金栋；撰写 林琦; 审校 曾祥进/乔艳红)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为