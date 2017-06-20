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亚洲 | 2017年 6月 20日 星期二 17:30 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币大幅收贬创月内最低，收盘前遭维稳缩减跌幅

    * 人民币大幅收贬逾百点，创月内最低价
    * 6月中下旬股息购汇等提振购汇需求
    * 人民币汇价在6.83-6.84元料迎来监管和市场双重支撑
    * 收盘前遭维稳，人民币跌幅缩减

 (新增评论和收盘报价)
    路透北京6月20日 - 人民币兑美元即期周二收跌近百点，并创6月以来最低
。交易员称，人民币中间价下滑幅度有所过滤，引发逢低购汇盘；午后汇价明显走弱一度跌
至6.8369，但收盘前遭遇维稳，跌幅迅速缩减。
    
    他们并指出，6月整体而言购汇会相对多一些，油盘加上股息购汇等都会提振购汇需求
，不过美指并没有明显趋势性走强，加上之前中国监管层维稳预期已经在市场基本达成一致
，市场预期在6.83附近或将陆续出现结汇盘，短期人民币汇价走弱区间有限。
    
    “今天这样的走势是市场不给央妈面子，跌了200多点，肯定要干预了啊。”一中资行
交易员称。
    
    他并指出，今天有客户大量远期购汇，午后有中资大行在即期市场购汇以锁定风险，进
而打压汇价快速走贬，收盘前遭遇维稳，汇价跌幅迅速收窄逾百点。

    全球汇市，美元指数周二触及三周高点，之前美国联邦储备理事会(美联储/FED)一位有
影响的官员称，通胀率应会随薪资上升反弹，这支持了有关美联储将继续升息的预期。[FRX
/CN]
        
    “杜德利的讲话通常代表美国联邦公开市场委员会(FOMC)的主流观点，这便是美元上涨
的主因，”德国商业银行分析师Thu Lan Nguyen称，“埃文斯更偏鸽派，但他就是以鸽派而
闻名。”

    以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市
场人民币的主要报价：

 在岸市场人民币兑美      今日          上日          升贬
 元                                              
 即期成交价格<CNY=C     6.8265        6.817         -0.14%
               FXS>                              
   中间价               6.8096        6.7972        -0.18%
 成交额<CNYSPTVOL=C  236.44亿美元  287.15亿美元        
               FXT>                              
 日内波动幅度(pips)      164        日低6.8369    日高6.8205
   今年以来升贬幅度                                      1.80%
 2005年汇改以来升贬                                     21.24%
               幅度                              
  一年期美元/人民币          1200                             
               掉期                              
                                                 
                                                       
 离岸人民币市场          今日          上日                   
   CNH即期              6.8273        6.8282                  
 一年期NDF<CNY1YNDF     6.996         6.993                   
              OR=>                               
 
    中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.8321；
人民币兑欧元、日圆和英镑15
点的参考汇率为7.6166、6.1171和8.7019。    

    中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1
2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月
起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和
英镑参考价。（完）

 (发稿 李文科/孙琦子; 审校 杨淑祯/乔艳红)
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